최종 목표 달성을 위한 중간 목표 설정

루드위젝의 ‘행동적 두뇌 리서치’에 실린 연구는 두 가지 단계로 진행되었습니다. 첫 번째 단계에서 사람들은, 노력의 정도와 그에 따른 금전적 보상이 차이 나는 두 가지 과제를 반복적으로 제공 받았습니다. 보다 쉬운 과제는 종종 적은 돈을 보상하는 반면, 어려운 과제를 선택하면 더 많은 돈을 보상하였습니다. 두 번째 단계에서는 참가자들이 첫 번째 단계에서 선택한 과제를 실제로 시도하게 했습니다. 연구원들은 첫 번째 단계에서는 참가자들이 더 큰 보상에 주목하고 있음을 발견하였습니다. 그런데 두 번째 단계에서는 180도 달라져, 참가자들의 노력이 금전적 보상으로 이어지는지 여부에 상관없이, 그 순간의 노력에만 집중했다는 것 알게 되었습니다.

“이 연구는 5K를 뛰든 마라톤을 완주하든, 목표 그 자체는 중요하지 않다는 것을 보여줍니다. 트레이닝하는 동안 당신의 뇌는 그날에 필요한 노력에 집중할 것이기 때문입니다.” 라고 루드위젝은 말합니다. “보상이 아무리 매력적이더라도 그에 비해 많은 노력이 필요하다고 판단된다면 사람들은 쉽게 포기하게 됩니다.”

위 연구의 참가자들은 적은 보상을 원했기 때문에 부담감 또한 크지 않았습니다. 하지만 만약, 원하는 보상이 평생 꿈꿔온 것이라면 어떨까요? 예를 들어 크로스핏 대회나 철인 경기라면, 일단 한 번 도전해봐야 하지 않을까요? 그럴 수도 있지만, 무작정 목표를 향해 달려가기 전에 어떤 것들을 고려해야 하는지 알아보세요.

“보상이 아무리 매력적이더라도, 그에 비해 많은 노력이 필요하다고 판단된다면, 사람들은 쉽게 포기 하게 됩니다.”