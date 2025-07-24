정확한 러닝화 교체 주기가 궁금해요

1. 러닝화 밑창이 닳은 경우

러닝화 밑창과 옆면을 살펴보면 새 러닝화가 필요한 시기를 알 수 있습니다. 밑창이 마모되는 건 흔한 일이지만, 일반적으로 밑창은 가장 늦게 닳는 부위입니다. 만약 한쪽만 더 많이 닳았다면 러닝 균형이 깨져 통증이나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

2. 쿠셔닝이 평평하게 느껴지는 경우

러닝화의 중창은 충격을 흡수하도록 설계되어 있습니다. 하지만 여러 번의 착화 후에는 중창의 폼 소재가 눌리고 평평해져 충격 흡수력이 줄어들고 관절에 부담이 커질 수 있습니다. 손가락으로 중창을 눌러 쿠셔닝을 확인해 보세요. 딱딱하고 평평하며 탄성이 느껴지지 않는다면, 지지력이 부족하다는 뜻이니 교체할 시기입니다.

3. 러닝화를 장기간 착용하는 경우

주기적으로 달리지만 주행 거리를 따로 기록하지 않는다면, 러닝화 교체 시기를 파악하는 데 사용 기간이 가장 좋은 기준이 될 수 있습니다. 러닝화의 일반적인 수명은 3개월에서 1년 사이로, 가볍게 달리는 러너는 더 오래 신을 수 있고 장거리 훈련 중인 러너는 더 자주 교체해야 합니다. 주행량과 상관없이 몇 개월간 꾸준히 착용했다면 새 러닝화를 고려할 때 일 수 있습니다.

4. 발이나 관절에 통증이 느껴지는 경우

러닝화 교체 시기를 알려주는 가장 큰 신호는 신발이 아니라 몸일 수 있습니다. 발목, 무릎, 엉덩이, 허리, 목 등에 갑작스러운 통증이 느껴진다면, 닳은 러닝화가 자세나 보행에 영향을 주고 있다는 의미일 수 있습니다. 지지력과 쿠셔닝이 줄어든 러닝화를 계속 신으면 발이 흔들리면서 마찰이 생기고, 자극이나 물집으로 이어질 수 있습니다.

5. 러닝이 더 힘들게 느껴지는 경우

갑자기 신발이 불편하게 느껴지거나, 예전보다 빨리 지치고, 근육통이 오래간다면 주의해 보세요. 이전에 쉽게 뛰었던 코스가 더 힘들게 느껴질 수도 있습니다. 수면 패턴이나 식단, 훈련 방식의 변화 때문일 수도 있지만, 러닝화의 기능이 떨어졌다는 신호일 수 있습니다. 몸이 보내는 메시지를 무시하지 마세요. 오래된 러닝화는 퍼포먼스에 큰 영향을 줄 수 있습니다.