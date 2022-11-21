링 안에서는 적, 링 밖에서는 친구
커뮤니티
상하이에 있는 이 여성 전용 짐의 복서들은 성에 대한 고정 관념을 타파하고 내면의 힘을 발견하며 유대감을 형성합니다.
‘함께하는 기쁨’은 현재의 낡은 관념에 맞서는 운동선수 팀과 클럽에 관한 시리즈입니다.
상하이의 한 소박한 복싱 클럽에서는 교사, 회사원, 전업주부 등 다양한 배경의 여성들이 부츠 끈을 조여 매고 복싱용 핸드랩으로 손을 둘둘 말고 있습니다. 핫핑크 컬러의 아령과 색감이 화려한 글러브가 대기실에 줄지어 놓여 있습니다. 샌드백을 치는 글러브 소리가 크게 틀어놓은 에너지 넘치는 일렉트로닉 음악과 어우러집니다. 클럽 멤버들이 링에 오르기 전에 농담을 주고받으며 웃는 소리가 프린세스 여성 복싱 클럽(Princess Women’s Boxing Club)의 벽에 부딪혀 울려 퍼집니다.
‘함께하는 기쁨’은 현재의 낡은 관념에 맞서는 운동선수 팀과 클럽에 관한 시리즈입니다.
상하이의 한 소박한 복싱 클럽에서는 교사, 회사원, 전업주부 등 다양한 배경의 여성들이 부츠 끈을 조여 매고 복싱용 핸드랩으로 손을 둘둘 말고 있습니다. 핫핑크 컬러의 아령과 색감이 화려한 글러브가 대기실에 줄지어 놓여 있습니다. 샌드백을 치는 글러브 소리가 크게 틀어놓은 에너지 넘치는 일렉트로닉 음악과 어우러집니다. 클럽 멤버들이 링에 오르기 전에 농담을 주고받으며 웃는 소리가 프린세스 여성 복싱 클럽(Princess Women’s Boxing Club)의 벽에 부딪혀 울려 퍼집니다.
이 복싱 클럽은 여성 복서 커뮤니티를 이끄는 역할을 합니다. 이곳에 운동을 하러 왔다가 우애를 다질 수 있지요. 복싱이 팀 스포츠가 아니라고 생각할 수도 있지만, 이 복싱 클럽과 여성 복서들은 꼭 그렇지만은 않다는 것을 잘 보여줍니다. 함께 자신감을 높이기 위해 트레이닝하고 체력과 정신력을 키우며 부정론자들에게 레프트 잽과 결정적인 라이트 한 방을 날리니까요.
이 복싱 클럽은 여성 복서 커뮤니티를 이끄는 역할을 합니다. 이곳에 운동을 하러 왔다가 우애를 다질 수 있지요. 복싱이 팀 스포츠가 아니라고 생각할 수도 있지만, 이 복싱 클럽과 여성 복서들은 꼭 그렇지만은 않다는 것을 잘 보여줍니다. 함께 자신감을 높이기 위해 트레이닝하고 체력과 정신력을 키우며 부정론자들에게 레프트 잽과 결정적인 라이트 한 방을 날리니까요.
섀도우 복싱을 연습하는 진양의 모습.
이 클럽은 2010년에 댄스 스튜디오를 임대해 영업을 시작했습니다. 여자 친구들 몇몇이 복싱을 할 수 있는 장소를 찾고 있던 궁진이 조직한 Princess Women’s Boxing Club은 이제 상하이에 2개 지점을 보유하며 십여 명의 코치와 수백 명의 멤버를 모집한 어엿한 클럽으로 자리매김했습니다.
매주 10~15회의 수업에서 여러 차례 만나게 된 여성들은 복싱을 초월하는 유대감을 갖게 되었습니다. “우린 가족 같아요.”라고 궁진은 이야기합니다. 궁진은 젊은 시절에 복싱을 했던 아버지의 권유로 12살 때 처음 글러브를 끼고 복싱을 시작했습니다. 6년 후 프로 복싱 선수로 뛰기 시작한 궁진은 32살인 지금도 여전히 활발하게 활동하고 있습니다.
섀도우 복싱을 연습하는 진양의 모습.
이 클럽은 2010년에 댄스 스튜디오를 임대해 영업을 시작했습니다. 여자 친구들 몇몇이 복싱을 할 수 있는 장소를 찾고 있던 궁진이 조직한 Princess Women’s Boxing Club은 이제 상하이에 2개 지점을 보유하며 십여 명의 코치와 수백 명의 멤버를 모집한 어엿한 클럽으로 자리매김했습니다.
매주 10~15회의 수업에서 여러 차례 만나게 된 여성들은 복싱을 초월하는 유대감을 갖게 되었습니다. “우린 가족 같아요.”라고 궁진은 이야기합니다. 궁진은 젊은 시절에 복싱을 했던 아버지의 권유로 12살 때 처음 글러브를 끼고 복싱을 시작했습니다. 6년 후 프로 복싱 선수로 뛰기 시작한 궁진은 32살인 지금도 여전히 활발하게 활동하고 있습니다.
(왼쪽부터) 쩌우창, 허웨, 리차오충, 쌍잉, 왕레이가링 위의 팀원들을 지켜보는 모습.
궁진이 맡고 있는 사람들 중에는 학생이었다가 파트타임 코치가 된 한베이잉과 클럽에서 4년 넘게 주 2회씩 트레이닝해온 중정이 있습니다. 경험이 많은 클럽 베테랑인 거팡신, 두징징과 함께 이들은 젊은 중국 여성들이 새로운 인식을 정립하기 위해 어떻게 낡은 생각에 맞서고 있는지 이야기합니다.
복싱으로 다지는 우애와 KO, 그리고 열정을 북돋아 주는 힘에 대해 말합니다.
(왼쪽부터) 쩌우창, 허웨, 리차오충, 쌍잉, 왕레이가 링 위의 팀원들을 지켜보는 모습.
궁진이 맡고 있는 사람들 중에는 학생이었다가 파트타임 코치가 된 한베이잉과 클럽에서 4년 넘게 주 2회씩 트레이닝해온 중정이 있습니다. 경험이 많은 클럽 베테랑인 거팡신, 두징징과 함께 이들은 젊은 중국 여성들이 새로운 인식을 정립하기 위해 어떻게 낡은 생각에 맞서고 있는지 이야기합니다.
복싱으로 다지는 우애와 KO, 그리고 열정을 북돋아 주는 힘에 대해 말합니다.
남자는 Princess Women’s Boxing Club에 들어올 수 없는데요. 여성 전용 복싱 클럽이어야 하는 이유는 무엇인가요?
궁진: 남성들의 복싱 방식은 힘과 강인함에 중점을 두고 있습니다. 여성은 테크닉과 정확성, 그리고 올바른 전략에 더 초점을 두죠. 남자들과 같이 운동하면 저 자신을 증명해야만 한다는 기분이 들어요. 다른 여성들과 트레이닝하고 싶었지만, 당시에는 여성들이 연습할 장소가 없었어요. 그래서 Princess Women’s Boxing Club을 시작하게 되었죠.
한베이잉: 중국의 복싱 짐에서는 여성을 찾아보기 힘들어요. 실제로 저희가 처음 시작했을 때는 이곳이 유일한 여성 복싱 클럽이었던 것 같아요. 펀치가 너무 셀 것을 걱정할 필요 없이 연습할 수 있는 안전한 장소를 제공해주죠.
중정: 친한 친구들과 소규모 수업에서 개인적으로 트레이닝할 수 있는 시간이 좋아요. 저를 잘 알아주는 여성 코치가 제공하는 높은 수준의 코칭도 즐겁고요.
왜 다 핑크 컬러인가요?
궁진: [웃음] 저도 모든 여자가 꼭 핑크를 좋아하는 건 아니란 걸 알아요. 그냥 제가 가장 좋아하는 색이에요. 여성 전용 짐이라고 해서 핑크 컬러일 필요는 없죠.
이 커뮤니티에 소속되는 건 어떤 기분인가요?
궁진: 우린 서로를 진심으로 응원해줘요. 팀원들이 시합을 하면 이름을 부르며 ‘푸린 짜요’라고 외쳐 준답니다. [‘푸린(Pǔ lín)’은 짐의 이름인 ‘Princess’를 중국식으로 음역한 단어의 첫 두 글자입니다. ‘짜요(Jiāyóu)’는 번역하면 ‘연료를 더하다’라는 뜻으로 ‘힘내’, ‘어서 해 봐’와 같이 격려해주는 표현으로 쓰입니다.] 짐 전체가 우리들의 큰 응원의 함성으로 가득 차요.
남자는 Princess Women’s Boxing Club에 들어올 수 없는데요. 여성 전용 복싱 클럽이어야 하는 이유는 무엇인가요?
궁진: 남성들의 복싱 방식은 힘과 강인함에 중점을 두고 있습니다. 여성은 테크닉과 정확성, 그리고 올바른 전략에 더 초점을 두죠. 남자들과 같이 운동하면 저 자신을 증명해야만 한다는 기분이 들어요. 다른 여성들과 트레이닝하고 싶었지만, 당시에는 여성들이 연습할 장소가 없었어요. 그래서 Princess Women’s Boxing Club을 시작하게 되었죠.
한베이잉: 중국의 복싱 짐에서는 여성을 찾아보기 힘들어요. 실제로 저희가 처음 시작했을 때는 이곳이 유일한 여성 복싱 클럽이었던 것 같아요. 펀치가 너무 셀 것을 걱정할 필요 없이 연습할 수 있는 안전한 장소를 제공해주죠.
중정: 친한 친구들과 소규모 수업에서 개인적으로 트레이닝할 수 있는 시간이 좋아요. 저를 잘 알아주는 여성 코치가 제공하는 높은 수준의 코칭도 즐겁고요.
왜 다 핑크 컬러인가요?
궁진: [웃음] 저도 모든 여자가 꼭 핑크를 좋아하는 건 아니란 걸 알아요. 그냥 제가 가장 좋아하는 색이에요. 여성 전용 짐이라고 해서 핑크 컬러일 필요는 없죠.
이 커뮤니티에 소속되는 건 어떤 기분인가요?
궁진: 우린 서로를 진심으로 응원해줘요. 팀원들이 시합을 하면 이름을 부르며 ‘푸린 짜요’라고 외쳐 준답니다. [‘푸린(Pǔ lín)’은 짐의 이름인 ‘Princess’를 중국식으로 음역한 단어의 첫 두 글자입니다. ‘짜요(Jiāyóu)’는 번역하면 ‘연료를 더하다’라는 뜻으로 ‘힘내’, ‘어서 해 봐’와 같이 격려해주는 표현으로 쓰입니다.] 짐 전체가 우리들의 큰 응원의 함성으로 가득 차요.
스파링 세션을 참관하는 창이팅의 모습.
이 클럽에서 복싱하면서 무엇을 배웠나요?
한베이잉: 팀워크와 관용을 배웠어요. 링에서는 한 여성이 주인공이지만, 그 뒤에는 코치도 있고 함께 트레이닝하는 파트너도 있죠. 복싱은 진정한 팀 스포츠입니다. 얼굴로 펀치가 날아오면 정말 무섭지만, 팀워크와 연습을 통해 완벽한 펀치를 날리는 법을 배울 수 있어요.
궁진: 복싱을 배우면서 더 용감해지고 독립적인 모습을 갖게 되었어요. 복싱은 먼저 싸움을 시작하는 게 아니라 나 자신을 위해 맞서는 능력을 배우는 운동이에요.
중정: 처음 복싱 시합을 했을 때는 긴장한 상태로 이기는 데에만 신경을 썼어요. 하지만 시간이 지나면서 복싱에서는 트레이닝과 팀원들에게서 배운 기술을 모두 적용해보며 최선을 다함으로써 상대방 선수를 존중하는 것이 중요하다는 걸 깨닫게 되었습니다.
이 클럽에서 복싱하면서 무엇을 배웠나요?
한베이잉: 팀워크와 관용을 배웠어요. 링에서는 한 여성이 주인공이지만, 그 뒤에는 코치도 있고 함께 트레이닝하는 파트너도 있죠. 복싱은 진정한 팀 스포츠입니다. 얼굴로 펀치가 날아오면 정말 무섭지만, 팀워크와 연습을 통해 완벽한 펀치를 날리는 법을 배울 수 있어요..
궁진: 복싱을 배우면서 더 용감해지고 독립적인 모습을 갖게 되었어요. 복싱은 먼저 싸움을 시작하는 게 아니라 나 자신을 위해 맞서는 능력을 배우는 운동이에요.
중정: 처음 복싱 시합을 했을 때는 긴장한 상태로 이기는 데에만 신경을 썼어요. 하지만 시간이 지나면서 복싱에서는 트레이닝과 팀원들에게서 배운 기술을 모두 적용해보며 최선을 다함으로써 상대방 선수를 존중하는 것이 중요하다는 걸 깨닫게 되었습니다.
궁진의 반려견인 웰시코기 우쿵이 수업 후 팀 허들을 이끄는 모습.
짐에서 형성한 유대감이 링 밖에서의 삶에서 어떻게 이어지고 있나요?
궁진: 우리 모두 친한 친구가 되었어요. 준비하면서 수다도 떨고 트레이닝이 끝나면 다 같이 식사하러 가곤 해요. 대부분 오랜 시간 서로를 알고 지냈기 때문에 정말 돈독한 우애를 쌓았죠.
한베이잉: 링 안에서는 마치 적이 된 듯 펀치를 날리지만, 링 밖에서는 트레이닝 파트너 이상의 우정을 자랑하죠. 위챗(WeChat)에서 서로 직장 상사나 동료에 대해 불평하기도 하고요. 이렇게 우리가 함께하는 복싱으로 스트레스를 해소해요. 그리고 업무나 개인적인 사정으로 문제가 생기면 복싱 친구들이 항상 곁에서 놀라운 힘이 되어준답니다.
짐에서 형성한 유대감이 링 밖에서의 삶에서 어떻게 이어지고 있나요?
궁진: 우리 모두 친한 친구가 되었어요. 준비하면서 수다도 떨고 트레이닝이 끝나면 다 같이 식사하러 가곤 해요. 대부분 오랜 시간 서로를 알고 지냈기 때문에 정말 돈독한 우애를 쌓았죠.
한베이잉: 링 안에서는 마치 적이 된 듯 펀치를 날리지만, 링 밖에서는 트레이닝 파트너 이상의 우정을 자랑하죠. 위챗(WeChat)에서 서로 직장 상사나 동료에 대해 불평하기도 하고요. 이렇게 우리가 함께하는 복싱으로 스트레스를 해소해요. 그리고 업무나 개인적인 사정으로 문제가 생기면 복싱 친구들이 항상 곁에서 놀라운 힘이 되어준답니다.
(왼쪽부터) 쉬제, 허웨, 중정, 왕레이, 쩌우창
중국에서 복싱은 여성에 대한 인식을 어떻게 바꾸고 있나요?
거팡신: 6년 전, 제가 처음 복싱을 시작했을 때만 해도 복싱을 시도해보려는 여성이 많지는 않았어요. 하지만 시간이 흐르면서 더 많은 여성들이 복싱에 발을 들여놓았고 꾸준히 계속하게 되었죠. 점차 더 많은 여성이 복싱을 통해 자신의 힘에 대해 배워가는 모습을 보는 건 정말 감동적이에요.
두징징: 점점 많은 사람들이 복싱을 폭력과 연관 짓기보다는 여성 스포츠로 인정해주고 있어요. 우리는 여성이 지닌 힘의 아름다움을 제대로 발휘하고 있죠.
트레이닝을 마친 후 궁진은 글러브를 벗고 손에 감았던 핸드랩을 풉니다. 반려견인 웰시코기 우쿵이 뛰어오자 궁진은 우쿵을 들어 올려 무릎 위에 눕히고 배를 간지럽힙니다. 다른 여성 멤버들이 모여들어 웃음을 나눕니다. 이들은 불과 몇 시간 전에 복싱 스튜디오로 들어왔던 바로 그 여성들입니다. 하지만 이들의 분위기에서 무언가 달라진 것을 느낄 수 있습니다. 몇 차례의 복싱 라운드를 통해 두징징이 말했던 내면의 힘과의 연결고리를 분명히 되찾은 것처럼 보이죠. 이 여성들은 그 무엇이 앞길을 막더라도 맞설 준비가 되어있습니다. 큰 시합이든, 이사회 회의든, 일진이 안 좋은 날이든 그 무엇이라도 머리를 수그려 피하고 펀치를 날리며 단 한 방에 날려버립니다.
중국에서 복싱은 여성에 대한 인식을 어떻게 바꾸고 있나요?
거팡신: 6년 전, 제가 처음 복싱을 시작했을 때만 해도 복싱을 시도해보려는 여성이 많지는 않았어요. 하지만 시간이 흐르면서 더 많은 여성들이 복싱에 발을 들여놓았고 꾸준히 계속하게 되었죠. 점차 더 많은 여성이 복싱을 통해 자신의 힘에 대해 배워가는 모습을 보는 건 정말 감동적이에요.
두징징: 점점 많은 사람들이 복싱을 폭력과 연관 짓기보다는 여성 스포츠로 인정해주고 있어요. 우리는 여성이 지닌 힘의 아름다움을 제대로 발휘하고 있죠.
트레이닝을 마친 후 궁진은 글러브를 벗고 손에 감았던 핸드랩을 풉니다. 반려견인 웰시코기 우쿵이 뛰어오자 궁진은 우쿵을 들어 올려 무릎 위에 눕히고 배를 간지럽힙니다. 다른 여성 멤버들이 모여들어 웃음을 나눕니다. 이들은 불과 몇 시간 전에 복싱 스튜디오로 들어왔던 바로 그 여성들입니다. 하지만 이들의 분위기에서 무언가 달라진 것을 느낄 수 있습니다. 몇 차례의 복싱 라운드를 통해 두징징이 말했던 내면의 힘과의 연결고리를 분명히 되찾은 것처럼 보이죠. 이 여성들은 그 무엇이 앞길을 막더라도 맞설 준비가 되어있습니다. 큰 시합이든, 이사회 회의든, 일진이 안 좋은 날이든 그 무엇이라도 머리를 수그려 피하고 펀치를 날리며 단 한 방에 날려버립니다.
글: 크리스털 와일드
사진: 뤄양