링 안에서는 적, 링 밖에서는 친구

거팡신: 6년 전, 제가 처음 복싱을 시작했을 때만 해도 복싱을 시도해보려는 여성이 많지는 않았어요. 하지만 시간이 흐르면서 더 많은 여성들이 복싱에 발을 들여놓았고 꾸준히 계속하게 되었죠. 점차 더 많은 여성이 복싱을 통해 자신의 힘에 대해 배워가는 모습을 보는 건 정말 감동적이에요.

두징징: 점점 많은 사람들이 복싱을 폭력과 연관 짓기보다는 여성 스포츠로 인정해주고 있어요. 우리는 여성이 지닌 힘의 아름다움을 제대로 발휘하고 있죠.





트레이닝을 마친 후 궁진은 글러브를 벗고 손에 감았던 핸드랩을 풉니다. 반려견인 웰시코기 우쿵이 뛰어오자 궁진은 우쿵을 들어 올려 무릎 위에 눕히고 배를 간지럽힙니다. 다른 여성 멤버들이 모여들어 웃음을 나눕니다. 이들은 불과 몇 시간 전에 복싱 스튜디오로 들어왔던 바로 그 여성들입니다. 하지만 이들의 분위기에서 무언가 달라진 것을 느낄 수 있습니다. 몇 차례의 복싱 라운드를 통해 두징징이 말했던 내면의 힘과의 연결고리를 분명히 되찾은 것처럼 보이죠. 이 여성들은 그 무엇이 앞길을 막더라도 맞설 준비가 되어있습니다. 큰 시합이든, 이사회 회의든, 일진이 안 좋은 날이든 그 무엇이라도 머리를 수그려 피하고 펀치를 날리며 단 한 방에 날려버립니다.