나이키 운동선수: 신디 은감바

신디 은감바
에너지 넘치는 복서 신디 은감바는 단지 메달을 위해 펀치를 날리는 것이 아닙니다. 난민 커뮤니티의 자랑스러운 일원으로서 끊임없이 자신의 꿈을 좇습니다. 자신뿐만 아니라 그녀가 대표하는 모든 사람을 위해서 말이죠.
마지막 업데이트: 2024년 5월 29일
2분 예상
신디 은감바
종목: 복싱
출생지: 카메룬
생년월일: 1998년 9월 7일
“복싱은 나의 가족이자 가장 친한 친구이고, 파트너입니다. 링 위에서는 숨을 곳도 없이 혼자입니다. 스스로가 자신의 코치가 되어야 해요.”
의심은 신디의 열정을 더욱 뜨겁게 만들어 줍니다. 그녀는 의심하는 이들에게 반격을 가하며 링 위에서 자신의 힘으로 상황을 뒤집습니다. 링 위에서는 모든 것이 그녀의 세상입니다. 신디는 결코 숨지 않고 매 순간 모든 경기에서 전력을 다합니다.
올림픽 난민 재단
세상을 더 나은 방향으로 움직이는 스포츠의 힘을 믿고, 이러한 믿음을 바탕으로 운영되는 나이키는 올림픽 난민 재단과 협력하여 난민 운동선수를 지원합니다.