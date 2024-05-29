나이키 운동선수: 신디 은감바

의심은 신디의 열정을 더욱 뜨겁게 만들어 줍니다. 그녀는 의심하는 이들에게 반격을 가하며 링 위에서 자신의 힘으로 상황을 뒤집습니다. 링 위에서는 모든 것이 그녀의 세상입니다. 신디는 결코 숨지 않고 매 순간 모든 경기에서 전력을 다합니다.