인생을 바꿔버린 부상을 통해 상실에서 힘을 발견한 프로 골프 선수의 이야기

골프를 쳐본 사람이라면 누구나 골프가 한 치 앞을 예측할 수 없는 스포츠라는 점에 동의할 것입니다. 바람으로 인해 마지막 순간에 공의 방향이 바뀌기도 하고, 나뭇가지 하나와 필드의 잔디 때문에 공의 동선이 완전히 바뀌어 저 멀리 날아가기도 합니다. 공이 천천히 굴러 호수에 빠지기라도 하면 신이 저주를 내린 건가 싶어 욕이 나올 수도 있습니다. 골프는 많은 점에서 종잡을 수 없는 삶의 단면을 보여줍니다. 화려한 수상 경력을 지닌 텍사스 댈러스의 골프 코치 카를로스 브라운은 골프의 예측 불가능성에 관해서라면 누구보다도 잘 알고 있습니다. 오늘날, 카를로스는 클럽 프로로 활동하던 시절에 거닐던 핵베리 크릭 컨트리 클럽 (Hackberry Creek Country Club)의 9번 홀에 서서 능숙하게 그린을 읽으며 서 있을 수 있다는 그 자체만으로 깊은 감사를 느낍니다.

2016년, 카를로스는 골프 레슨 중 골프 카트에서 내리면서 스프링클러 헤드에 발을 헛디뎌 발목이 심하게 접질리는 부상을 당했습니다. 그렇게까지 심각한 문제로 번질 일은 아니었는데, 다친 부위가 감염되어 응급실 신세를 지고 말았습니다. 그 후 카를로스가 수술에서 깨어나 보니 왼쪽 다리 아래쪽이 절단되어 있었습니다.