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인생을 바꿔버린 부상을 통해 상실에서 힘을 발견한 프로 골프 선수의 이야기

운동선수

카를로스 브라운은 성공적인 커리어를 쌓으며 승승장구하던 어느 날 갑작스러운 사고로 뜻하지 않게 인생과 경기에 대한 애정을 다시 생각해 보게 되었습니다.

마지막 업데이트: 2022년 10월 24일
7분 예상

‘기적을 일으키는 사람들’은 스포츠에서 자신만의 의미를 발견하기 위해 인내하며 노력하는 운동선수들을 만나보는 시리즈입니다.

골프를 쳐본 사람이라면 누구나 골프가 한 치 앞을 예측할 수 없는 스포츠라는 점에 동의할 것입니다. 바람으로 인해 마지막 순간에 공의 방향이 바뀌기도 하고, 나뭇가지 하나와 필드의 잔디 때문에 공의 동선이 완전히 바뀌어 저 멀리 날아가기도 합니다. 공이 천천히 굴러 호수에 빠지기라도 하면 신이 저주를 내린 건가 싶어 욕이 나올 수도 있습니다. 골프는 많은 점에서 종잡을 수 없는 삶의 단면을 보여줍니다. 화려한 수상 경력을 지닌 텍사스 댈러스의 골프 코치 카를로스 브라운은 골프의 예측 불가능성에 관해서라면 누구보다도 잘 알고 있습니다. 오늘날, 카를로스는 클럽 프로로 활동하던 시절에 거닐던 핵베리 크릭 컨트리 클럽 (Hackberry Creek Country Club)의 9번 홀에 서서 능숙하게 그린을 읽으며 서 있을 수 있다는 그 자체만으로 깊은 감사를 느낍니다.

2016년, 카를로스는 골프 레슨 중 골프 카트에서 내리면서 스프링클러 헤드에 발을 헛디뎌 발목이 심하게 접질리는 부상을 당했습니다. 그렇게까지 심각한 문제로 번질 일은 아니었는데, 다친 부위가 감염되어 응급실 신세를 지고 말았습니다. 그 후 카를로스가 수술에서 깨어나 보니 왼쪽 다리 아래쪽이 절단되어 있었습니다.

인생을 바꿔버린 부상을 통해 상실에서 힘을 발견한 프로 골프 선수의 이야기
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백인이 주류를 이루는 스포츠에서 흑인 코치로 활동하던 카를로스는 항상 소수 집단에 속해 있었습니다. 흑인이자 장애인으로서 전문 골퍼가 된 지금은 더더욱 그렇습니다. “저는 저 한 사람보다 더 큰 집단을 대변하고 있어요. 흑인과 장애인이라는 두 집단이죠.”라고 카를로스는 말합니다. “저는 대충 할 수 없어요. 속임수도 쓸 수 없죠.” 그러나 이 모든 상황 속에서 카를로스는 한 줄기 희망을 찾기로 결심했습니다.

“전 이곳에 나와 있는 게 좋아요. 제가 하는 일을 사랑하죠. 프로 골퍼라는 사실이 행복합니다...”

다리 하단이 절단된 후 모든 일이 급격히 어려워졌습니다. 옷을 입는 것, 티박스로 걸어가는 것, 퍼팅 후 허리를 굽혀 공을 줍는 것까지 모두 힘든 일이 되었습니다. 하지만 카를로스는 골프 코치로 복귀할 수 없다는 생각을 단 한 번도 품지 않았습니다. 오히려 일상으로 복귀하는 과정에서 카타르시스를 느꼈습니다. “전 제가 다시 골프를 하게 될 줄 알고 있었어요. 제가 다시 가르치게 될 줄 알았어요.”라고 카를로스는 이야기합니다. “하지만 그 여정이 변화가 될 줄은 몰랐죠.” 카를로스는 치유 과정에서 한때는 평범했던 일을 해내는 법을 다시 배워야 했습니다. 카를로스는 부상을 회한과 부정적인 태도로 바라보기보다는 감사하고 긍정적인 시선을 갖는 기회로 삼았습니다. “전 그냥 이곳에 나와 있는 게 좋아요. 제가 하는 일을 사랑하죠. 프로 골퍼라는 사실이 행복합니다. 골프가 좋아요.”

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다시 골프장에 돌아온 카를로스는 파를 목표로 하고 황금의 8피트(2.4m)라 불리는 퍼팅을 노려봅니다. 골퍼가 골퍼를 위해 직접 설계한 보철 장치는 그린을 읽는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 감각적으로도 느낄 수 있게 도와줍니다. “컨디션이 살짝 저조할 때도 있죠. 아주 경미할지라도 그걸 감지할 수 있어서 실제로 도움이 됩니다.”라고 카를로스는 말합니다. 이것은 카를로스가 인생을 바라보는 새로운 관점을 잘 나타내는 말입니다. 다른 사람들이 상실로 보는 것을 카를로스는 선물로 생각합니다. 카를로스는 퍼팅 자세를 잡고 공을 완벽하게 쳐 공이 홀 안으로 부드럽게 굴러 들어가는 것을 바라봅니다.

“신체 절단 수술을 받은 아이가 저를 보고 ‘나도 골프를 할 수 있어. 프로 골프 선수가 될 수 있어.’라고 생각할 수 있게 될지도 모르죠.”

카를로스는 골프처럼 인생도 우리가 통제할 수 없다고 생각합니다. “통제할 수 있는 것만 통제하려고 해야 해요.” 이것은 카를로스가 자주 되새기는 격언이기도 합니다. 누군가에게 희망을 주는 등대와도 같은 존재가 되겠다고 마음먹은 적은 없었을지라도, 카를로스는 뜻하지 않게 통제할 수 없는 일이 일어났을 때 새로운 현실에 빠르게 적응해야 했습니다. 카를로스는 그럴 수 있었던 힘을 자신의 신념에서 찾았다고 말합니다. 그리고 이러한 신념은 안정감을 유지해 주고 새롭게 직면하게 된 상황을 긍정적인 관점으로 볼 수 있게 해주었다고 덧붙입니다. 또한 카를로스는 수술 후 깨어났을 때 곁을 지켜준 사람들에게도 공을 돌립니다. 카를로스는 같은 상황을 겪고 있는 다른 사람들에게 자신도 그런 도움을 주고 싶다고 이야기합니다. “신체 절단 수술을 받은 아이가 저를 보고 ‘나도 골프를 할 수 있어. 프로 골프 선수가 될 수 있어.’라고 생각할 수 있게 될지도 모르죠.”

위의 영상에서 카를로스는 자신의 이야기를 공유하며 어떻게 정신적, 신체적 난관을 극복하고 인생과 좋아하는 경기에 대한 새로운 관점을 얻었는지 설명합니다.

인생을 바꿔버린 부상을 통해 상실에서 힘을 발견한 프로 골프 선수의 이야기
인생을 바꿔버린 부상을 통해 상실에서 힘을 발견한 프로 골프 선수의 이야기

글: 니콜라우스 스가이
사진: 엘리 더스트
영상: 셰언 샤르마

게시: 2020년 9월

원게시일: 2022년 7월 19일

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