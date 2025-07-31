러닝에 최적화된 양말을 고르는 방법

수분을 빠르게 배출해 쾌적함을 유지하는 러닝 양말은 필수 아이템입니다. 땀은 노력의 결과지만, 양말과 신발 사이에 마찰을 유발해 물집을 생기게 할 수 있습니다. 면처럼 수분을 흡수만 하고 배출하지 못하는 소재는 오히려 발의 열감과 붓기를 유발할 수 있습니다.

러닝 시 땀이 나는 발에는 빠른 건조 기능이 있는 양말이 효과적입니다. 이러한 소재는 땀을 빠르게 흡수해 배출하며, 통기성을 높여 발을 건조하게 유지해 줍니다. 반대로 축축한 상태가 지속되면 불쾌한 냄새는 물론, 무좀이나 곰팡이 감염 위험도 높아질 수 있습니다.

나이키 드라이 핏 기술이 적용된 양말은 땀을 피부 표면에서 빠르게 흡수해 외부로 배출합니다. 통기성이 우수한 냄새 방지 소재와 공기 흐름을 돕는 설계로 발을 시원하고 쾌적하게 유지해 줍니다.