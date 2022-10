Ogni centimetro di questo mix di Air Money e More Uptempo evoca il mondo del basket anni '90. Lettere oversize, unità Air visibile, silhouette di grande impatto. E il simbolo del dollaro. La nuovissima colorway in bianco è resa ancora più evidente dal nero assoluto che spicca dalla tomaia e da discreti dettagli corallo. E non va dimenticato il maialino a forma di palla da basket, tradizionale simbolo di ricchezza, sul rivestimento rimovibile.