Pur portando avanti la linea Air Jordan, la Air Jordan XV non fece parlare molto di sé dopo il lancio avvenuto nel 1999-2000. L’esclusivo look della scarpa era ispirato all’aereo da caccia Stealth, e la Air Jordan XV rappresentò anche il design finale del primo modello della serie iconica firmata da Tinker Hatfield. Oggi il design originale torna in nero, con dettagli ed elementi distintivi del marchio in varsity red.