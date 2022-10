Nel 1991, il numero 23 ha conquistato il suo primo titolo in assoluto indossando l'iconica Air Jordan VI. Il leggendario design di Tinker Hatfield non aveva pari e traeva ispirazione dalle auto sportive, con una linguetta a forma di alettone sul tallone e altri dettagli esclusivi, come il collo in neoprene e i fori nella linguetta per indossarla e toglierla in modo più veloce.