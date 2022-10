Nel 1985, la Air Jordan I ha stravolto per sempre il mondo delle scarpe e il gioco del basket. Ha portato un tocco vivace di colore in campo e ha scritto la storia ai piedi di uno dei più leggendari talenti del parquet. Rendendo omaggio alla silhouette da cui tutto ebbe inizio, la Air Jordan I oggi torna nella colorazione originale "Storm Blue" per la prima volta in assoluto. Il design bianco e blu resta fedele all'originale, con i classici marchi Nike Air e Wings che spiccano nei punti giusti.