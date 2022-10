La Air Jordan XII 1996-1997 fece il proprio debutto quando il numero 23 stava per conquistare il quinto titolo in carriera. Questo design lussuoso venne riproposto a basso profilo per la prima riedizione in stile retrò del 2004. Oggi, nel 2017, la tradizione della Air Jordan XII prosegue con l'edizione a taglio basso "Max Orange".