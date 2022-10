Quando Foamposite è stata lanciata a metà degli anni '90, rappresentava la definitiva unione tra scienza e performance. La tomaia è stata realizzata con un'ossessione per l'aerodinamica e creata versando liquido sintetico in uno stampo. Il risultato ottenuto ha permesso alle leggende NBA di sfrecciare ancora più veloci in campo. La nuovissima colorazione in oro metallico, nero e bianco è innovativa oggi come 20 anni fa, suscitando l'ammirazione di tutti e lasciando indietro gli altri a inseguirne la scia.