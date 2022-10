Rompendo gli schemi, in tutti i sensi, la Air Foamposite Pro del 1997 continua a scrivere la storia. Oggi, si apre un nuovo capitolo con l'innovativo design rivestito per la prima volta in pelle premium. L'innovazione tecnologica prosegue con una finitura “vachetta tan” e logo color oro rosa, che completano questa prima edizione di lusso.