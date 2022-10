Nincs még egy olyan kosárlabdacipő-stílus, amely jobban megtestesítené a 90-es évek stílusát, mint az Air Money és a More Uptempo. Most, két évtizeddel később ez a két szembetűnő sziluett együtt próbál szerencsét az egyesített Air More Money modellel: eltávolítható borítás, dollárjel a sarokrészen, teljes hosszúságú Air Sole egység és a megörökölt népszerűség. Fedezd fel a farkasszürke, fekete és szigetzöld színű legújabb színskálát.