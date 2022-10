Amikor az Air Money és Uptempo modellek először megjelentek 1996-ban, minden egyes elemük, a látható Air egységtől a nyomtatott nagybetűkig, merésznek hatott. Egyértelműen következik tehát, hogy a kettő kombinációjának ugyanazt a rettenthetetlen, innovatív szellemet kell megragadnia. Bemutatjuk az Air More Money-t, a vakmerő hibridet, amelyet 21 évvel elődje után köszönthet az emberiség. Levehető borításán névrokonának neve látható nagy, nyomtatott betűkkel, hogy ne lehessen kétely a kiléte felől. A sarokrész hátulját egy dollárjel díszíti, az Air Sole egységek pedig a teljes talprészen végigvonulnak, így párnázott kényelmet és ruganyos megjelenést kölcsönöznek. Az Air More Money mindig is buborékban létezett, és sosem fenyegeti a recesszió – úgyhogy nem fél vakmerőnek lenni.