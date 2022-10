AIR MORE MONEY

MO' MONEY

118,97 EUR

1996-ban bemutatkozott az Air Money és Air More Uptempo, örökre megváltoztatva a sportcipők világát kirívó megjelenésükkel és azzal, hogy nem spóroltak az Air-légzsákokkal. Huszonegy évvel később ide jutottunk: az Air More Money a két korábbi verzió merész kombinációja. Az új verzió eltávolítható borítása a modell nevét nagy, látványos betűkkel hirdeti, a sarokrész hátulján pedig a jól ismert dollárjel látható. Az Air Sole egységek párnázása a talp teljes hosszában kényelmet és ruganyosságot biztosít. A frissen nyomott, inflációra hajlamos Air More Money kiváló ok egy kis mohóságra.