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Nike Dri-FIT Lightweight Sleeves 2.0 - Sapphire/Silver

Recycled Materials

Nike Dri-FIT

Lightweight Sleeves 2.0

30% off

This product is made from at least 75% recycled polyester fibres

Using sweat-wicking technology to keep you dry and comfortable, these lightweight sleeves help you stay focused without distractions. They're also treated with UV technology, deflecting UV rays so you can crush it in any weather.


  • Colour Shown: Sapphire/Silver
  • Style: DX7120-502

Nike Dri-FIT

30% off

Using sweat-wicking technology to keep you dry and comfortable, these lightweight sleeves help you stay focused without distractions. They're also treated with UV technology, deflecting UV rays so you can crush it in any weather.

Benefits

  • Nike Dri-FIT Technology moves sweat away from your skin for quicker evaporation, helping you stay dry and comfortable.
  • This product provides UVA and UVB protection from the sun only in the areas covered by the garment. To protect exposed areas, the use of good-quality sun cream is recommended.

Product Details

  • 88% polyester/12% elastane
  • Machine wash
  • Reflective-design Swoosh
  • This product is not intended for use as Personal Protective Equipment (PPE)
  • Imported
  • Colour Shown: Sapphire/Silver
  • Style: DX7120-502

Delivery & Returns

Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.

Free 30‑day returns, some exclusions apply.

How This Was Made

    • The recycled polyester used in Nike products begins as recycled plastic bottles, which are cleaned, shredded into flakes and converted into pellets. From there, the pellets are spun into new, high-quality yarn used in our products, delivering peak performance with a lower impact on the environment.
    • In addition to reducing waste, recycled polyester produces up to 30% lower carbon emissions than virgin polyester. Nike diverts an average of 1 billion plastic bottles annually from landfill and waterways.

Reviews (8)

3.9 stars

  • Comfortabel

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.

  • Max185882815

    Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.

  • Fijne hardloop sleeves

    MariaM143403558

    Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste

Nike Dri-FIT Lightweight Sleeves 2.0

Nike Dri-FIT

30% off

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