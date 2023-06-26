Les Hijabeuses: Η Founé Diawara μιλά για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων

Έπειτα από έναν χρόνο προπονήσεων με την ομάδα, έφτασε στο γήπεδο έτοιμη για τον πρώτο της πραγματικό αγώνα. Όμως, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής τη σταμάτησε.



Της είπε ότι δεν επιτρεπόταν να φοράει μαντίλα.



Η καρδιά της Founé ράγισε. Η μαντίλα της ήταν ένα σημαντικό σύμβολο της μουσουλμανικής της πίστης και κομμάτι της ταυτότητάς της. Δεν μπορούσε να τη βγάλει για να παίξει. Η Founé έμεινε στον πάγκο. Ήταν στενοχωρημένη και θυμωμένη.



"Ήθελα απλώς να παίξω", είπε. "Ήθελα απλώς να συνεισφέρω στην ομάδα".



Αντί να βυθιστεί στη θλίψη, η Founé επιστράτευσε τις έμφυτες ηγετικές της ικανότητες. Είχε ακούσει σχετικά με μια καμπάνια για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον γυναικείο αθλητισμό και άρπαξε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτή.