Les Hijabeuses: Η Founé Diawara μιλά για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων

Ιστορίες επιλεγμένες από τη Rebel Girls
Founé Diawara
Μεγαλώνοντας, η Founé Diawara ένιωθε περιθωριοποιημένη λόγω της πολιτισμικής της ταυτότητας. Μια μέρα, η προοπτική της άλλαξε προς το καλύτερο. Μάθε πώς μια καμπάνια που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε η αφορμή για να γίνει συμπρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής κοινότητας γυναικών.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, Γαλλίδα. Ημερομηνία γέννησης: 4 Οκτωβρίου 1999. Εικονογράφηση: Lauwaart.
Η Founé, το δεύτερο από τα επτά παιδιά της οικογένειας, είναι γεννημένη αρχηγός. Λόγω της φιλομάθειάς της, αποτελούσε εξαιρετικό πρότυπο για τα μικρότερα αδέλφια της. Πάντα μάθαινε καινούργια πράγματα, ενώ συχνά καταπιανόταν με πολλά πράγματα ταυτόχρονα! Το 2014, το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών την ώθησε να ασχοληθεί με ακόμα ένα χόμπι, το ποδόσφαιρο.
Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, η Founé μπήκε για πρώτη φορά σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, γεγονός που της προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό. Κάθε ντρίμπλα στο γήπεδο, κάθε πάσα στις συμπαίκτριές της και κάθε εύστοχο σουτ ήταν για εκείνη σαν μια μαγευτική χορογραφία.
"Θέλω να μπορούν οι γυναίκες να έχουν πολλές διαφορετικές ταυτότητες".
Έπειτα από έναν χρόνο προπονήσεων με την ομάδα, έφτασε στο γήπεδο έτοιμη για τον πρώτο της πραγματικό αγώνα. Όμως, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής τη σταμάτησε.
Της είπε ότι δεν επιτρεπόταν να φοράει μαντίλα.
Η καρδιά της Founé ράγισε. Η μαντίλα της ήταν ένα σημαντικό σύμβολο της μουσουλμανικής της πίστης και κομμάτι της ταυτότητάς της. Δεν μπορούσε να τη βγάλει για να παίξει. Η Founé έμεινε στον πάγκο. Ήταν στενοχωρημένη και θυμωμένη.
"Ήθελα απλώς να παίξω", είπε. "Ήθελα απλώς να συνεισφέρω στην ομάδα".
Αντί να βυθιστεί στη θλίψη, η Founé επιστράτευσε τις έμφυτες ηγετικές της ικανότητες. Είχε ακούσει σχετικά με μια καμπάνια για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον γυναικείο αθλητισμό και άρπαξε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτή.
Το κίνημα ξεκίνησε με ένα βίντεο στο Instagram σχετικά με την απαγόρευση της μαντίλας στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία. Η Founé παρακολουθούσε τα σχόλια να πέφτουν βροχή από όλη τη χώρα. Γυναίκες μοιράζονταν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με τις διακρίσεις και εξηγούσαν πώς η απαγόρευση τις ανάγκασε να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό.
Η Founé συνέχισε να αγωνίζεται για αυτόν τον σκοπό ως συμπρόεδρος της Les Hijabeuses, μιας ποδοσφαιρικής κοινότητας όπου οι γυναίκες μπορούν να φορούν τις μαντίλες τους. Όταν δεν είναι στις προπονήσεις, η Founé παρακολουθεί μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πανεπιστήμιο. Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου οι γυναίκες δεν θα υποχρεώνονται ποτέ να θυσιάζουν κομμάτια της ταυτότητάς τους για να κάνουν αυτό που αγαπούν.