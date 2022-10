Gaby no solo está orgullosa de pertenecer a una primera generación latinoamericana, sino que, además, quiere que su éxito sirva para abrir más puertas a los demás. "Mi comunidad me ha enseñado a amar y aceptar a las personas tal y como son, sea cual sea su aspecto y su origen", afirma. "Quería hacer unas zapatillas "NYC" que todo el mundo pudiera relacionar con la ciudad y con la que todos disfrutaran. Me apasiona poder ser una fuente de inspiración para la próxima generación".