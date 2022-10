Al igual que el resto de los ganadores "On Air", Takuman quería que sus zapatillas representaran a las personas que hacen de su ciudad un lugar tan especial. "En Tokio vive mucha gente", afirma. "Me di cuenta de que el laberinto al que me recordaba no solo estaba presente en las vías de los trenes, sino también en la esencia misma de la ciudad. Llegué a Tokio movido por la pasión y ahora quiero que los demás sepan que también pueden conseguirlo".