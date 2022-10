No, tus ojos no te están engañando. Estás viendo la parte superior de las Plus, que los franceses apodaron "Le Requin" por su parecido con un tiburón, sobre la amortiguación de las AM 97. Esta combinación de colores con tonos bosque combina el color esmeralda con el marrón verdoso para crear una fuerza de la naturaleza que no pasará desapercibida.