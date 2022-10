¿Ves doble? No te preocupes, tus ojos no te están jugando una mala pasada. Estás viendo realmente la parte superior de las Plus combinada con la unidad Max Air visible de las 97. Las Air Max 97 / Plus añaden otro cautivador perfil a esta inigualable franquicia de zapatillas para combinar diferentes elementos y llevar más allá la creatividad. Esta nueva y llamativa combinación de colores en rosa carrera cuenta con detalles multicolor.