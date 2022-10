Durante el último año has visto como el diseño de tus zapatillas se hacía realidad. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de esta experiencia?

"Aún no me creo que haya ganado el concurso, pero el viaje a Portland fue increíble, y poder visitar la sede mundial de Nike fue, sencillamente, impresionante. No sabía que fuera tan grande. Lo pasé muy bien. También fue la primera vez que vi mis AM97 en formato real. Después, ver el modelo final aún me gustó más, porque aquellas eran las zapatillas que la gente llevaría puestas. Fue increíble, y poder conocer a todos los demás ganadores del resto del mundo también me resultó muy inspirador.



Trabajar con Nike de esta manera ha sido una experiencia fantástica. Toda la gente que he conocido ha sido muy amable y me ha generado un gran respeto por el mundo de las zapatillas en general. Como cliente solo ves el producto final, pero crear un modelo desde el primer boceto hasta el prototipo me ha aportado una perspectiva completamente nueva".