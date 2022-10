129,99 €

Por las Air Force 1 "Fresh" parece que no pasa el tiempo. La piel suave y texturizada oculta las arrugas y es fácil de limpiar. Hemos cambiado las etiquetas tejidas por el logotipo en relieve y, además, la plantilla perforada mantiene la transpirabilidad y la ventilación. Y con el par extra de cordones podrás ir a tomar un café y a jugar en el parque sin problema. No hay excusas para no lucir este modelo en triple black todo el tiempo.

SKU: DM0211-001