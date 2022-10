150,00 €

Jordan Brand celebra el llançament de "Spider-Man. Un nou univers" amb unes Air Jordan 1 Retro High OG "Origin Story" d'edició especial. Aquestes AJ1, que són les mateixes del personatge Miles Morales a la pel·lícula, aporten un toc diferent a aquesta combinació de colors clàssica. Les AJ1, igual que el personatge, són famoses per desafiar les normes. Les AJ1 es poden portar igual que la màscara, tots dos elements estan pensats per apoderar la persona que els porta per aconseguir coses heroiques.

© & TM 2018 MARVEL. © 2018 SPAI. Tots els drets reservats.