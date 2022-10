Tens un color preferit? No? No passa res. La sèrie "Color of the Month" t'ajuda a trobar-lo per retre homenatge a una part desconeguda de la història de Nike: la sèrie Color of the Month original, que gairebé va salvar les AF1 de l'extinció l'any 1984. Sí, tal com ho sents. La reedició de les AF1 no estava clara al començament, però les botigues d'equipament esportiu de Baltimore van veure que es venien com pa beneit i això els va donar la certesa que serien un sinònim de moda i cultura urbana. Des de materials pristins fins a l'elegant combinació de colors en University Red i blanc, passant pel raspall de neteja incorporat, aquesta edició ens dona una lliçó molt valuosa d'estil per al dia a dia. Quan les portes, no t'oblidis de donar les gràcies als comerciants visionaris de Baltimore que van fer-ho possible.

SKU: DJ3911-102