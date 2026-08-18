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Sportstaske

Nike Brasilia
Nike Brasilia Sportstaske (Small, 40 l)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Sportstaske (Small, 40 l)
299,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
329,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Træningstaske (extra small, 24 l)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Træningstaske (extra small, 24 l)
249,90 kr.
Paris Saint Germain 25/26
Paris Saint Germain 25/26 Nike Academy SP-sportstaske M
Lige landet
Paris Saint Germain 25/26
Nike Academy SP-sportstaske M
379,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Træningstaske (lille, 41 liter)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Træningstaske (lille, 41 liter)
319,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Træningssportstaske (large, 95 L)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Træningssportstaske (large, 95 L)
379,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Fodboldsportstaske (stor, 95 l)
Nike Academy
Fodboldsportstaske (stor, 95 l)
349,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Fodboldsportstaske (small, 40 l)
Nike Academy
Fodboldsportstaske (small, 40 l)
279,90 kr.
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sportstaske (medium, 51 L)
Genanvendte materialer
Nike Utility Power 2.0
Sportstaske (medium, 51 L)
529,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sportstaske (lille, 41 liter)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Sportstaske (lille, 41 liter)
319,90 kr.
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Træningssportstaske (large, 95 L)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia 9.5
Træningssportstaske (large, 95 L)
379,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Academy-sportstaske M
FC Barcelona 2026/27 Academy-sportstaske M Nike Academy-sportstaske M
FC Barcelona 2026/27 Academy-sportstaske M
Nike Academy-sportstaske M
379,90 kr.
Jordan
Jordan Monogram-sportstaske (40 L)
Jordan
Monogram-sportstaske (40 L)
1.149 kr.
Jordan Essentials
Jordan Essentials Sportstaske (30 l)
Jordan Essentials
Sportstaske (30 l)
249,90 kr.
Nike
Nike Training-sportstaske (24 L)
Bestseller
Nike
Training-sportstaske (24 L)
299,90 kr.
Jordan
Jordan Element-sportstaske (68,8 l)
Jordan
Element-sportstaske (68,8 l)
399,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
349,90 kr.
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia 9.5
Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
349,90 kr.
Nike Academy Team
Nike Academy Team Sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)
Nike Academy Team
Sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)
319,90 kr.
Jordan
Jordan Monogram Mini-sportstaske (3 L)
Lige landet
Jordan
Monogram Mini-sportstaske (3 L)
549,90 kr.
Jordan
Jordan Collectors-sportstaske (44 liter)
Lige landet
Jordan
Collectors-sportstaske (44 liter)
1.199 kr.
Nike One
Nike One Sportstaske (35 L)
Genanvendte materialer
Nike One
Sportstaske (35 L)
749,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)
Nike Academy
Sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)
319,90 kr.
Jordan
Jordan Monogram-sportstaske (25 L)
Jordan
Monogram-sportstaske (25 L)
949,90 kr.

Rejs stilfuldt med sportstasker

Uanset om du skal i træningscenteret eller på weekendferie, kan du beskytte dine ting og dit tøj med Nike-sportstasker. Flere lommer, justerbare skuldertroppe og dobbelt bærehank holder både dit udstyr sikkert og tørt og giver dig flere måder at transportere tasken på. Hvis du skal have mere med eller bare har brug for at have begge hænder fri, kan du finde sportstasker med justerbar bærerem, der forvandler sportstasken til en praktisk crossbody-taske. Find den rette taske til enhver lejlighed med rygsække, bæretasker og tasker med snoretræk fra Nike.

Nikes tasker kommer i et stort udvalg af farver og stile, så de matcher både mænd, kvinder og børns travle livsstil. Vælg den rette størrelse til dine behov, uanset om sportstasken skal være XS, S, M eller L. Vælg en lille til det basale som sko og tøj og en større model, hvis du skal transportere stort udstyr eller mange ting samtidig. Gå med en klassisk Nike Swoosh, eller vis dine holdfarver frem på din ideelle sportstaske.