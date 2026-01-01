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  4. Shorts

sort Træning og fitness Shorts

(82)
Nike Pro-træning
Nike Pro-træning Dri-FIT ADV-shorts (15 cm) til mænd
Nike Pro-træning
Dri-FIT ADV-shorts (15 cm) til mænd
649,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-træningsshorts til større børn
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Nike Multi
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
169,90 kr.
Nike
Nike Træningsshorts (23 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Træningsshorts (23 cm) til mænd
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts til piger
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Nike Pro
Shorts til piger
199,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
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Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
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Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
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Nike Pro 365
Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
219,90 kr.
Nike Pro-træning
Nike Pro-træning Dri-FIT-shorts (15 cm) til mænd
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Nike Pro-træning
Dri-FIT-shorts (15 cm) til mænd
399,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
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Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
279,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Vævede Dri-FIT-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport Essentials
Vævede Dri-FIT-shorts til mænd
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
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Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
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Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts med indershorts til mænd
279,90 kr.
Nike Flex
Nike Flex 18 cm træningsshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Flex
18 cm træningsshorts til mænd
279,90 kr.
Nike Form
Nike Form Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Form
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
319,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 2-i-1-shorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
2-i-1-shorts til kvinder
319,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-shorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Miler
Dri-FIT-shorts til større børn
249,90 kr.
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Løbeshorts til kvinder
NikeSKIMS Stretch Nylon
Løbeshorts til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Afslappede shorts til kvinder
NikeSKIMS Airy
Afslappede shorts til kvinder
549,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Shorts til større børn
Lige landet
Nike x LEGO®-kollektionen
Shorts til større børn
249,90 kr.
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Strike
Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
299,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje (7,6 cm) til piger
Genanvendte materialer
Nike MAVN
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje (7,6 cm) til piger
349,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-i-1-shorts til større børn (piger)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-i-1-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike N.A.C
Nike N.A.C Dri-FIT-træningsshorts i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C
Dri-FIT-træningsshorts i fleece til mænd
529,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-træningsshorts til større børn
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til piger (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til piger (7,6 cm)
249,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Nike Pro Leak Protection: Menstruation Dri-FIT-shorts til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Dri-FIT-shorts til piger
249,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-shorts (15 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-shorts (15 cm) til mænd
679,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-træningsshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Stride
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
349,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts (udvidet størrelse) til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts (udvidet størrelse) til piger
199,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
189,90 kr.
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-shorts (25 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-shorts (25 cm) til mænd
699,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (5 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (5 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
449,90 kr.
Nike Form
Nike Form Boyshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Form
Boyshorts til kvinder
299,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT Performance-shorts (18 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT Performance-shorts (18 cm) til mænd
529,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningscapribukser til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-træningscapribukser til piger
329,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Løse Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Løse Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-leggings til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-leggings til piger
319,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Højtaljede cykelshorts (15 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport Flightweight
Højtaljede cykelshorts (15 cm) til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts (13 cm) til kvinder
Jordan Sport
Shorts (13 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-2-i-1-shorts (18 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-2-i-1-shorts (18 cm) til mænd
529,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
Nike MAVN
Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
329,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
449,90 kr.
Nike Form
Nike Form Boyshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Form
Boyshorts til kvinder
299,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT Performance-shorts (18 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT Performance-shorts (18 cm) til mænd
529,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningscapribukser til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-træningscapribukser til piger
329,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Løse Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Løse Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-leggings til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-leggings til piger
319,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Højtaljede cykelshorts (15 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport Flightweight
Højtaljede cykelshorts (15 cm) til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts (13 cm) til kvinder
Jordan Sport
Shorts (13 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-2-i-1-shorts (18 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-2-i-1-shorts (18 cm) til mænd
529,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
Nike MAVN
Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
329,90 kr.