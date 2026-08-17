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Overdimensioneret Hættetrøjer og pullovere

(76)
Nike MAVN
Nike MAVN Maskinstrikket Therma-FIT-hættetrøje med lynlås i fuld længde til piger
Genanvendte materialer
Nike MAVN
Maskinstrikket Therma-FIT-hættetrøje med lynlås i fuld længde til piger
479,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder
699,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje til kvinder
479,90 kr.
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet Oversized sweatshirt med rund hals til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet
Oversized sweatshirt med rund hals til kvinder
449,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized sweatshirt i french terry med rund hals til mænd
Nike Sportswear Club
Oversized sweatshirt i french terry med rund hals til mænd
449,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje med lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje med lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
Lige landet
Nike Sportswear Athletic
Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
399,90 kr.
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized træningsjakke til kvinder
Nike Pregame Fleece
Oversized træningsjakke til kvinder
879,90 kr.
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hættetrøje til piger
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hættetrøje til piger
329,90 kr.
Jordan Flight
Jordan Flight Pullover-hættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Flight
Pullover-hættetrøje til mænd
879,90 kr.
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
479,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Fleecehættetrøje med lynlås til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Fleecehættetrøje med lynlås til mænd
1.149 kr.
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Oversized Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
Nike Fairway Fresh
Oversized Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized trøje med rund hals til kvinder
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized trøje med rund hals til kvinder
529,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hættetrøje til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hættetrøje til kvinder
679,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
Nike
Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
399,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized trøje med rund hals til kvinder
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized trøje med rund hals til kvinder
479,90 kr.
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Trøje med 1/4 lynlås til mænd
Jordan Flight Fleece
Trøje med 1/4 lynlås til mænd
679,90 kr.
Nike
Nike Fleece-løbehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Nike
Fleece-løbehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
699,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje til kvinder
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje til kvinder
529,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
Nike Sportswear
Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
399,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized crewtrøje med grafik til kvinder
Lige landet
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized crewtrøje med grafik til kvinder
679,90 kr.
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Oversized Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
Lige landet
Kylian Mbappé Club Fleece
Oversized Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
399,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversized hættetrøje til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Oversized hættetrøje til større børn
379,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
Lige landet
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
549,90 kr.
Jordan Flight
Jordan Flight Cardigan til mænd
Lige landet
Jordan Flight
Cardigan til mænd
749,90 kr.
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Oversized Therma-FIT-golfoverdel med 1/2-lynlås til mænd
Nike Fairway Fresh
Oversized Therma-FIT-golfoverdel med 1/2-lynlås til mænd
699,90 kr.
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Oversized Dri-FIT-træningshættetrøje i fleece til mænd
Nike N.A.C.
Oversized Dri-FIT-træningshættetrøje i fleece til mænd
549,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
599,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Hættetrøje til større børn
Nike x LEGO®-kollektionen
Hættetrøje til større børn
449,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-fleecehættetrøje til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-fleecehættetrøje til større børn (drenge)
399,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
479,90 kr.
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hættetrøje til kvinder
Nike Pregame Fleece
Oversized hættetrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jakke med lynlås til kvinder
Nike Sportswear
Jakke med lynlås til kvinder
1.049 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversized Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversized Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til kvinder
749,90 kr.
Nike
Nike Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder
Nike
Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder
549,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hættetrøje til mænd
529,90 kr.
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-hættetrøje til mænd
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-hættetrøje til mænd
599,90 kr.
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Jordan Flight Wings
Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
749,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike-trøje med 1/4 lynlås til kvinder
Jordan Brooklyn Fleece
Hike Mike-trøje med 1/4 lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Langærmet overdel i fleece til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Langærmet overdel i fleece til større børn (piger)
399,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
599,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT-hættetrøje i fleece til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Therma-FIT-hættetrøje i fleece til kvinder
679,90 kr.
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hættetrøje med lynlås til større børn (piger)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hættetrøje med lynlås til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
1.049 kr.
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversized hættetrøje til mænd
Jordan Flight Fleece
Oversized hættetrøje til mænd
679,90 kr.
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Pullover-hættetrøje
Nike ACG "Tuff Fleece"
Pullover-hættetrøje
849,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
Lige landet
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
549,90 kr.
Jordan Flight
Jordan Flight Cardigan til mænd
Lige landet
Jordan Flight
Cardigan til mænd
749,90 kr.
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Oversized Therma-FIT-golfoverdel med 1/2-lynlås til mænd
Nike Fairway Fresh
Oversized Therma-FIT-golfoverdel med 1/2-lynlås til mænd
699,90 kr.
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Oversized Dri-FIT-træningshættetrøje i fleece til mænd
Nike N.A.C.
Oversized Dri-FIT-træningshættetrøje i fleece til mænd
549,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
599,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Hættetrøje til større børn
Nike x LEGO®-kollektionen
Hættetrøje til større børn
449,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-fleecehættetrøje til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-fleecehættetrøje til større børn (drenge)
399,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized top med 1/4-lynlås og kortere snit til kvinder
479,90 kr.
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hættetrøje til kvinder
Nike Pregame Fleece
Oversized hættetrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jakke med lynlås til kvinder
Nike Sportswear
Jakke med lynlås til kvinder
1.049 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversized Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversized Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til kvinder
749,90 kr.
Nike
Nike Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder
Nike
Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder
549,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hættetrøje til mænd
529,90 kr.
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-hættetrøje til mænd
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-hættetrøje til mænd
599,90 kr.
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Jordan Flight Wings
Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
749,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike-trøje med 1/4 lynlås til kvinder
Jordan Brooklyn Fleece
Hike Mike-trøje med 1/4 lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Langærmet overdel i fleece til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Langærmet overdel i fleece til større børn (piger)
399,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
599,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT-hættetrøje i fleece til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Therma-FIT-hættetrøje i fleece til kvinder
679,90 kr.
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hættetrøje med lynlås til større børn (piger)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hættetrøje med lynlås til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
1.049 kr.
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversized hættetrøje til mænd
Jordan Flight Fleece
Oversized hættetrøje til mænd
679,90 kr.
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Pullover-hættetrøje
Nike ACG "Tuff Fleece"
Pullover-hættetrøje
849,90 kr.