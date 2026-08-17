  1. Beklædning
    2. /
  2. Bukser og tights

Kvinder Højtaljet Bukser og tights

(81)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
Bestseller
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
979,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
+1
Bestseller
Nike Universa
Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
+1
Nike Zenvy
Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings med svaj til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings med svaj til kvinder
449,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
+1
Genanvendte materialer
Nike One Seamless Front
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Højtaljede leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Højtaljede leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings med høj talje og svaj uden søm foran til kvinder
Nike Zenvy
Leggings med høj talje og svaj uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprileggings med høj talje til kvinder
Bestseller
Nike Zenvy
Caprileggings med høj talje til kvinder
679,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Tætsiddende leggings med høj talje og svaj til kvinder
NikeSKIMS Matte
Tætsiddende leggings med høj talje og svaj til kvinder
1.099 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
779,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
+1
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike One
Nike One Shorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Shorts (13 cm) til kvinder
249,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korte leggings med høj talje (43 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Korte leggings med høj talje (43 cm) til kvinder
879,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Lige landet
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings (74 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings (74 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
+3
Nike Zenvy
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings med høj talje (43 cm) og snoretræk til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings med høj talje (43 cm) og snoretræk til kvinder
799,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Højtaljede 7/8-trailløbeleggings med Dri-FIT til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Højtaljede 7/8-trailløbeleggings med Dri-FIT til kvinder
699,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bukser med svaj og foldbar linning til kvinder
NikeSKIMS Matte
Bukser med svaj og foldbar linning til kvinder
1.099 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (74 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (74 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized Balloon-træningsbukser med høj talje til kvinder
Bestseller
Nike Sportswear
Oversized Balloon-træningsbukser med høj talje til kvinder
799,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings med hælstrop i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings med hælstrop i fuld længde til kvinder
399,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
799,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korte leggings med høj talje (43 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Korte leggings med høj talje (43 cm) til kvinder
879,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Lige landet
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings (74 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings (74 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
+3
Nike Zenvy
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings med høj talje (43 cm) og snoretræk til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings med høj talje (43 cm) og snoretræk til kvinder
799,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Højtaljede 7/8-trailløbeleggings med Dri-FIT til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Højtaljede 7/8-trailløbeleggings med Dri-FIT til kvinder
699,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bukser med svaj og foldbar linning til kvinder
NikeSKIMS Matte
Bukser med svaj og foldbar linning til kvinder
1.099 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (74 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (74 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized Balloon-træningsbukser med høj talje til kvinder
Bestseller
Nike Sportswear
Oversized Balloon-træningsbukser med høj talje til kvinder
799,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings med hælstrop i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings med hælstrop i fuld længde til kvinder
399,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
799,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.