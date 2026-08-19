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Kvinder Dri-FIT Afkortet og capribukser

(28)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Bukser med høj talje og vide ben til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Bukser med høj talje og vide ben til kvinder
799,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings med høj talje (43 cm) og snoretræk til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings med høj talje (43 cm) og snoretræk til kvinder
799,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprileggings med høj talje til kvinder
Nike Zenvy
Caprileggings med høj talje til kvinder
679,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Ankellange leggings med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Ankellange leggings med mellemhøj talje til kvinder
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korte leggings med høj talje (43 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Korte leggings med høj talje (43 cm) til kvinder
879,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
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Nike Zenvy
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Nike Dri-FIT-joggers med mellemhøj talje til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike Dri-FIT-joggers med mellemhøj talje til kvinder
749,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbebukser i 7/8-længde med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbebukser i 7/8-længde med mellemhøj talje til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Højtaljede leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
Bestseller
NikeSKIMS Satin Shine
Højtaljede leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
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Bestseller
Nike Universa
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Højtaljede 7/8-trailløbeleggings med Dri-FIT til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Højtaljede 7/8-trailløbeleggings med Dri-FIT til kvinder
699,90 kr.
Nike One
Nike One Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings (66 cm) til kvinder
879,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede 7/8-leggings i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede 7/8-leggings i mesh til kvinder
879,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korset-leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Korset-leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
1.099 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korte leggings med print og høj talje (43 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Korte leggings med print og høj talje (43 cm) til kvinder
879,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings i 7/8-længde med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Leggings i 7/8-længde med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
399,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Leggings i 7/8-længde uden søm foran og med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Leggings i 7/8-længde uden søm foran og med høj talje til kvinder
849,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
26% rabat