Air Max 1 træningssko til kvinder
Føj et stykke sneaker-historie til din samling med et nyt par Nike Air Max 1-træningssko til kvinder. Air Max 1 er designet af den produktive Tinker Hatfield og lanceret i 1987. Den vendte alt på hovedet ved at være den første til vise Air-teknologien i midtersålen frem. Den satte tonen for den slags opfindsomhed og innovation, man nu forbinder med Nike, og fungerer som oprindelseshistorie for udbredelsen af hele Air Max-familien. Vælg fra et udvalg af Air Max-træningssko til kvinder i mange farver og materialer, og find de par, der fungerer med din stil og personlighed. Kombinér Air Max 1-træningssko til kvinder med et par leggings til kvinder for et moderne look, der er alsidigt nok til at følge med dig overalt. Shop Air Max 1-sko til mænd, drenge og piger, og sørg for at udforske hele kollektionen af træningssko fra Nike Air Max til kvinder, så du får det nyeste udvalg af signaturfodtøj.