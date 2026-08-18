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Vinterjakker og -frakker

Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-dynejakke med løs pasform til større børn
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-dynejakke med løs pasform til større børn
649,90 kr.
Nike Windrunner
Nike Windrunner Dunjakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Windrunner
Dunjakke til mænd
2.199 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
599,90 kr.
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV GORE-TEX-jakke
Genanvendte materialer
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV GORE-TEX-jakke
3.699 kr.
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Snejakke
Genanvendte materialer
Nike ACG "Mystery Lights"
Snejakke
2.949 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecejakke med høj fyldkraft til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Fleecejakke med høj fyldkraft til kvinder
979,90 kr.
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Nike Solo Swoosh
Fleecehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
799,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidig Repel-jakke med hætte til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidig Repel-jakke med hætte til mænd
699,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Sammenfoldelig Repel-løbejakke til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Sammenfoldelig Repel-løbejakke til kvinder
879,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami-løbejakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami-løbejakke til mænd
1.699 kr.
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Løbevest med dunfyld til mænd
Genanvendte materialer
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Løbevest med dunfyld til mænd
1.349 kr.
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Løbejakke til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Storm-FIT Swift
Løbejakke til kvinder
1.049 kr.
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-jakke i fleece med fuld lynlås og farveblok til mænd
Nike Tech
Windrunner-jakke i fleece med fuld lynlås og farveblok til mænd
979,90 kr.
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-hættejakke til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Windrunner
Repel-hættejakke til større børn
479,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT-løbejakke kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Therma-FIT-løbejakke kvinder
949,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-løbejakke til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Repel-løbejakke til kvinder
549,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT-løbevest til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Therma-FIT-løbevest til kvinder
749,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtracksuit til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtracksuit til mænd
599,90 kr.
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT-jakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT-jakke til mænd
2.199 kr.
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Jakke til større børn
Nike Sportswear City Utility
Jakke til større børn
549,90 kr.
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT-løbejakke til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT-løbejakke til kvinder
1.749 kr.
Nike Tech
Nike Tech Vævet jakke til mænd
Nike Tech
Vævet jakke til mænd
879,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Vævet jakke til større børn (drenge)
Nike Tech
Vævet jakke til større børn (drenge)
599,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT-dunvest til mænd
Nike Sportswear Club
Therma-FIT-dunvest til mænd
979,90 kr.