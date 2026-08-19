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Nike Cyber Monday Sko 2026

Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til mænd
Nike Air Max Plus
Sko til mænd
30% rabat
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til mænd
Nike P-6000
Sko til mænd
26% rabat
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Sko til kvinder
Nike P-6000 SE
Sko til kvinder
26% rabat
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Sko til større børn
Nike Air Max 95 Big Bubble
Sko til større børn
28% rabat
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til mænd
Nike Air Max 270
Sko til mænd
29% rabat
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til mænd
Air Jordan 1 Low SE
Sko til mænd
28% rabat
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Badesandaler til mænd
Nike ReactX Rejuven8 SE
Badesandaler til mænd
28% rabat
Nike Shox Ride 2
Nike Shox Ride 2 Sko til mænd
Nike Shox Ride 2
Sko til mænd
29% rabat
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til kvinder
Nike Air Max Moto 2K
Sko til kvinder
28% rabat
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Løbesko til vej til mænd
Nike Pegasus Plus
Løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Max 270
Sko til kvinder
29% rabat
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til mænd
Air Jordan 1 Low SE
Sko til mænd
28% rabat
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til mænd
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Sko til mænd
28% rabat
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko til mænd
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko til mænd
26% rabat
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til mænd
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Nike Air Max Moto 2K
Sko til mænd
28% rabat
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Vægtløftningssko
Nike Romaleos 4
Vægtløftningssko
16% rabat
Nike Shox R4
Nike Shox R4 Sko til mænd
Nike Shox R4
Sko til mænd
26% rabat
Nike Dunk Low Retro SE
Nike Dunk Low Retro SE Sko til mænd
Nike Dunk Low Retro SE
Sko til mænd
26% rabat
Nike Initiator
Nike Initiator Løbesko til mænd
Nike Initiator
Løbesko til mænd
26% rabat
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Træningssko til mænd
Nike Reax 8 TR
Træningssko til mænd
29% rabat
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fodboldstøvler til græs
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Sko til større børn
Nike Air Max Fire
Sko til større børn
29% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til mænd
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til mænd
26% rabat
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-fodboldstøvler til græs
Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-fodboldstøvler til græs
28% rabat