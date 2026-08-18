  1. Beklædning
    2. /
  2. Hættetrøjer og pullovere

blå Hættetrøjer og pullovere

(120)
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet Oversized sweatshirt med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet
Oversized sweatshirt med rund hals til kvinder
449,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike Club
Nike Club Crewtrøje i fleece til mænd
Nike Club
Crewtrøje i fleece til mænd
449,90 kr.
Nike Velocity
Nike Velocity Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Velocity
Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
479,90 kr.
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til mænd
Chelsea FC Club
Nike Football-hættetrøje til mænd
529,90 kr.
England Tech Fleece Windrunner
England Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
England Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
999,90 kr.
FFF Club
FFF Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
FFF Club
Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
679,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized sweatshirt i french terry med rund hals til mænd
Nike Sportswear Club
Oversized sweatshirt i french terry med rund hals til mænd
449,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-jakke i fleece med fuld lynlås og farveblok til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Windrunner-jakke i fleece med fuld lynlås og farveblok til mænd
979,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized crewtrøje med grafik til kvinder
Lige landet
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized crewtrøje med grafik til kvinder
679,90 kr.
England Club
England Club Nike Football-hættetrøje til mænd
England Club
Nike Football-hættetrøje til mænd
529,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
Nike
Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
399,90 kr.
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
699,90 kr.
England Club
England Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
England Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
699,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
879,90 kr.
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
999,90 kr.
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Nike Football-sweatshirt med rund hals til mænd
Chelsea FC Club
Nike Football-sweatshirt med rund hals til mænd
479,90 kr.
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
Lige landet
Nike Sportswear Athletic
Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
399,90 kr.
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt med rund hals til mænd
Jordan Brooklyn
Sweatshirt med rund hals til mænd
449,90 kr.
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecehættetrøje til mænd
Nike Solo Swoosh
Fleecehættetrøje til mænd
879,90 kr.
Brazil Club
Brazil Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
Brazil Club
Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
FFF Tech Fleece
Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
699,90 kr.
NikeCourt Court-kollektionen
NikeCourt Court-kollektionen Tennisvest i fleece til kvinder
NikeCourt Court-kollektionen
Tennisvest i fleece til kvinder
679,90 kr.
Nike Solo-fleece
Nike Solo-fleece Pulloverhættetrøje til mænd
Nike Solo-fleece
Pulloverhættetrøje til mænd
529,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jakke med lynlås til kvinder
Nike Sportswear
Jakke med lynlås til kvinder
1.049 kr.
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Inter Milan Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
999,90 kr.
Kroatien 2026
Kroatien 2026 Nike Club-hættetrøje til mænd
Kroatien 2026
Nike Club-hættetrøje til mænd
529,90 kr.
Nike Club
Nike Club Pulloverhættetrøje i fleece til mænd
Nike Club
Pulloverhættetrøje i fleece til mænd
479,90 kr.
Nike Par
Nike Par Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Par
Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
749,90 kr.
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Football-hættetrøje til mænd
Paris Saint-Germain Club
Nike Football-hættetrøje til mænd
529,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hættetrøje til mænd
529,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
599,90 kr.
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-hættetrøje til mænd
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-hættetrøje til mænd
599,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
379,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
879,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje til kvinder
479,90 kr.
Nike Club
Nike Club Fleece-hættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Nike Club
Fleece-hættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
529,90 kr.
Atlético Madrid Chill Terry
Atlético Madrid Chill Terry Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
Atlético Madrid Chill Terry
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
599,90 kr.
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Nike NBA-hættetrøje til mænd
Oklahoma City Thunder Club
Nike NBA-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT-fodboldhættetrøje
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT-fodboldhættetrøje
949,90 kr.
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd
999,90 kr.
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
FC Barcelona Club
Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbetop med 1/4 lynlås til mænd
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbetop med 1/4 lynlås til mænd
599,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pullover-hættetrøje til mænd
Nike Sportswear
Pullover-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
NikeCourt Court-kollektionen
NikeCourt Court-kollektionen Langærmet tennistrøje i fleece til kvinder
NikeCourt Court-kollektionen
Langærmet tennistrøje i fleece til kvinder
749,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hættetrøje med fuld lynlås til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hættetrøje med fuld lynlås til mænd
599,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt til større børn
299,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Langærmet UV Protection-overdel til større børn
Genanvendte materialer
Nike ACG
Langærmet UV Protection-overdel til større børn
379,90 kr.
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
Chelsea FC Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
New England Patriots
New England Patriots Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
New England Patriots
Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med fuld lynlås til piger
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med fuld lynlås til piger
599,90 kr.
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
999,90 kr.
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
Atlético Madrid Club
Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA-hættetrøje
Nike WNBA 30th
WNBA-hættetrøje
529,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pullover-hættetrøje til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Pullover-hættetrøje til større børn
329,90 kr.
Nike Club
Nike Club Hættetrøje i french terry til mænd
Nike Club
Hættetrøje i french terry til mænd
479,90 kr.
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-hættetrøje til mænd
New York Knicks Club
Nike NBA-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized hættetrøje i french terry til mænd
Nike Sportswear Club
Oversized hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Crewtrøje i fleece
Nike WNBA 30th
Crewtrøje i fleece
549,90 kr.
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
Chelsea FC Phoenix Fleece
Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
599,90 kr.
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
999,90 kr.
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje med lynlås til kvinder
British & Irish Lions
Nike Club-hættetrøje med lynlås til kvinder
549,90 kr.
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
NikeCourt Heritage
Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
649,90 kr.
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
699,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder
699,90 kr.
FFF Club
FFF Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
FFF Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-hættetrøje uden ærmer til mænd
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-hættetrøje uden ærmer til mænd
449,90 kr.
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
999,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hættetrøje med fuld lynlås til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hættetrøje med fuld lynlås til mænd
599,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt til større børn
299,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Langærmet UV Protection-overdel til større børn
Genanvendte materialer
Nike ACG
Langærmet UV Protection-overdel til større børn
379,90 kr.
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
Chelsea FC Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
New England Patriots
New England Patriots Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
New England Patriots
Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med fuld lynlås til piger
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med fuld lynlås til piger
599,90 kr.
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
999,90 kr.
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
Atlético Madrid Club
Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA-hættetrøje
Nike WNBA 30th
WNBA-hættetrøje
529,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pullover-hættetrøje til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Pullover-hættetrøje til større børn
329,90 kr.
Nike Club
Nike Club Hættetrøje i french terry til mænd
Nike Club
Hættetrøje i french terry til mænd
479,90 kr.
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-hættetrøje til mænd
New York Knicks Club
Nike NBA-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized hættetrøje i french terry til mænd
Nike Sportswear Club
Oversized hættetrøje i french terry til mænd
529,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Crewtrøje i fleece
Nike WNBA 30th
Crewtrøje i fleece
549,90 kr.
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
Chelsea FC Phoenix Fleece
Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
599,90 kr.
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
999,90 kr.
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje med lynlås til kvinder
British & Irish Lions
Nike Club-hættetrøje med lynlås til kvinder
549,90 kr.
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
NikeCourt Heritage
Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
649,90 kr.
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Nike-fodboldhættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
699,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder
699,90 kr.
FFF Club
FFF Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
FFF Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-hættetrøje uden ærmer til mænd
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-hættetrøje uden ærmer til mænd
449,90 kr.
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
999,90 kr.