Løft din stil med Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 har trukket på inspirationen fra Air Max 180 og Air Max 93 for at sikre sig den højeste Air-enhed til dato. Den er skabt til livsstil og streetwear, så du kan få støtte og være trendy hele dagen. Få fornemmelsen af at gå på luft med den store Max Air-enhed og skumsålens todelte tæthed, som er ideel til et liv på farten. Fremhæv dine yndlingsbukser med en sko i topkvalitet. Se hele kollektionen af Nike Air Max til mænd, kvinder og børn.
Ovenpå Max Air-enheden sikrer indersokken dig en strømpelignende fornemmelse, der følger dine fødders bevægelser, så du får struktur og ventilation der, hvor du har brug for det. Air Max 270-skoens asymmetriske snøresystem hjælper med at holde dine fødder på plads, når du er på farten. Vælg mellem et udvalg af farvekombinationer, der fremhæver Max Air-enheden og passer til dit streetwear. Se flere Air Max-sneakers som Air Max 1, Air Max 95 og den nye, flabede VaporMax.