Tre måder at lave din egen HIIT-træning

Hvis man vil have flest træningsfordele på kortest mulig tid er der ikke mange andre træningsformer, der er bedre end high-intensity interval training eller HIIT. ”HIIT er typisk perioder, der veksler mellem intensive øvelser og hviletid, så man kan komme sig,” forklarer Nike Master Trainer Patrick Frost. Her er, hvad får ud af de korte, maksimale anstrengelser: evnen til at yde mere i længere tid. Der er også en god after-burn-effekt (det kræver en del at bringe din puls og åndedrættet tilbage til normal), og hjælper dig med at forbrænde yderligere 6 til 15 procent af de kalorier, du forbrændte under din træning i op til 24 timer efter du er færdig.

For at blive en stærkere, hurtigere og mere performance-baseret atlet anbefaler Frost at føje en eller to HIIT-sessioner til din ugentlige træningsrutine. Sørg for, at der går ca. 48 timer imellem dem for at give dine muskler tid til restitution.

Nedenstående kan du se tre af Frosts foretrukne HIIT-workouts. (Hvis du er vild med det, kan du finde mere high-intensity interval training i Nike Training Club-appen).