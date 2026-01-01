Vendbar Nike ACG-jakke til større børn

Nike ACG
Vendbar jakke til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nyd naturen i denne jakke med hætte. Den har en rummelig silhuet og er fyldt med imiteret dun, der giver behagelig varme, og har lynlåslukning i fuld længde og lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting som dine kontanter, nøgler eller telefon. Og det vendbare design er som at have to jakker i én.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IZ7619-010
Nike ACG
Nyd naturen i denne jakke med hætte. Den har en rummelig silhuet og er fyldt med imiteret dun, der giver behagelig varme, og har lynlåslukning i fuld længde og lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting som dine kontanter, nøgler eller telefon. Og det vendbare design er som at have to jakker i én.
Produktoplysninger
- Jakken er foret
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IZ7619-010
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 152 cm høj
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG