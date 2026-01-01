Vendbar Nike ACG-jakke til større børn

Nyd naturen i denne jakke med hætte. Den har en rummelig silhuet og er fyldt med imiteret dun, der giver behagelig varme, og har lynlåslukning i fuld længde og lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting som dine kontanter, nøgler eller telefon. Og det vendbare design er som at have to jakker i én.

Vist farve: sort

Stylenr.: IZ7619-010