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Vendbar Nike ACG-jakke til større børn - sort

Nike ACG

Vendbar jakke til større børn

1.149 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Nyd naturen i denne jakke med hætte. Den har en rummelig silhuet og er fyldt med imiteret dun, der giver behagelig varme, og har lynlåslukning i fuld længde og lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting som dine kontanter, nøgler eller telefon. Og det vendbare design er som at have to jakker i én.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IZ7619-010

Nike ACG

1.149 kr.

Nyd naturen i denne jakke med hætte. Den har en rummelig silhuet og er fyldt med imiteret dun, der giver behagelig varme, og har lynlåslukning i fuld længde og lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting som dine kontanter, nøgler eller telefon. Og det vendbare design er som at have to jakker i én.

Produktoplysninger

  • Jakken er foret
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IZ7619-010

Størrelse og pasform

    • Drengemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Pigemodellen har størrelse M på og er 152 cm høj
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Vendbar Nike ACG-jakke til større børn

    Nike ACG

    1.149 kr.

    Fuldend looket