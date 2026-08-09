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Vendbar A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT-basketballtop til kvinder - sort/hvid

Genanvendte materialer

A'ja Wilson

Vendbar A'symmetric Dri-FIT-basketballtop til kvinder

399,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson, og omfavn dit dristige jeg i denne asymmetriske top. Dens glatte, hurtigtørrende stof holder dig klar til at skrue op for varmen, og det vendbare design giver dig mulighed for at gøre den til din egen – ligesom A'ja.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II4238-010

A'ja Wilson

399,90 kr.

Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson, og omfavn dit dristige jeg i denne asymmetriske top. Dens glatte, hurtigtørrende stof holder dig klar til at skrue op for varmen, og det vendbare design giver dig mulighed for at gøre den til din egen – ligesom A'ja.

Fordele

  • A'ja får sit udstyr til at arbejde for hende, og derfor giver det vendbare design dig mulighed for at bære den lange ærme på begge arme for at få den støtte, der passer til dit spil.
  • A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det glatte materiale er let, elastisk og tørrer hurtigt.

Produktoplysninger

  • Swoosh-logo
  • 83 % polyester/17 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II4238-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

Vendbar A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT-basketballtop til kvinder

A'ja Wilson

399,90 kr.

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