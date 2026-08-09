Vendbar A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT-basketballtop til kvinder

Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson, og omfavn dit dristige jeg i denne asymmetriske top. Dens glatte, hurtigtørrende stof holder dig klar til at skrue op for varmen, og det vendbare design giver dig mulighed for at gøre den til din egen – ligesom A'ja.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: II4238-010