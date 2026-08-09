Vendbar A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT-basketballtop til kvinder

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson, og omfavn dit dristige jeg i denne asymmetriske top. Dens glatte, hurtigtørrende stof holder dig klar til at skrue op for varmen, og det vendbare design giver dig mulighed for at gøre den til din egen – ligesom A'ja.
A'ja Wilson
Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson, og omfavn dit dristige jeg i denne asymmetriske top. Dens glatte, hurtigtørrende stof holder dig klar til at skrue op for varmen, og det vendbare design giver dig mulighed for at gøre den til din egen – ligesom A'ja.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson