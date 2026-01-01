Vævet Nike Dri-FIT-sæt med lynlås i fuld længde og bukser til mindre børn

Nike
Vævet Dri-FIT-sæt med lynlås i fuld længde og bukser til mindre børn
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Klæd dit barn på i dette performance-tracksuit, der er fremstillet i et vævet materiale, forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dem kølige og tørre, mens de leger. Hættejakken har lynlås i fuld længde og praktiske lommer i sidesømmen, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Kombiner dette sæt med en hvilken som helst Nike Dri-FIT-tanktop eller -T-shirt, og skab et komplet look designet til bevægelse.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: JA3410-010
Nike
Klæd dit barn på i dette performance-tracksuit, der er fremstillet i et vævet materiale, forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dem kølige og tørre, mens de leger. Hættejakken har lynlås i fuld længde og praktiske lommer i sidesømmen, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Kombiner dette sæt med en hvilken som helst Nike Dri-FIT-tanktop eller -T-shirt, og skab et komplet look designet til bevægelse.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: JA3410-010
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse 6 på og er 121 cm høj
- Pigemodellen har størrelse 6 på og er 119 cm høj
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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