Vævet Nike Dri-FIT-sæt med lynlås i fuld længde og bukser til mindre børn

Klæd dit barn på i dette performance-tracksuit, der er fremstillet i et vævet materiale, forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dem kølige og tørre, mens de leger. Hættejakken har lynlås i fuld længde og praktiske lommer i sidesømmen, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Kombiner dette sæt med en hvilken som helst Nike Dri-FIT-tanktop eller -T-shirt, og skab et komplet look designet til bevægelse.

Vist farve: sort

Stylenr.: JA3410-010