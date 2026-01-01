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Vævet Nike Dri-FIT-sæt med lynlås i fuld længde og bukser til mindre børn - sort

Nike

Vævet Dri-FIT-sæt med lynlås i fuld længde og bukser til mindre børn

479,90 kr.
sort
Midnight Navy

Klarna tilgængelig ved kassen.

Klæd dit barn på i dette performance-tracksuit, der er fremstillet i et vævet materiale, forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dem kølige og tørre, mens de leger. Hættejakken har lynlås i fuld længde og praktiske lommer i sidesømmen, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Kombiner dette sæt med en hvilken som helst Nike Dri-FIT-tanktop eller -T-shirt, og skab et komplet look designet til bevægelse.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: JA3410-010

Nike

479,90 kr.

Klæd dit barn på i dette performance-tracksuit, der er fremstillet i et vævet materiale, forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dem kølige og tørre, mens de leger. Hættejakken har lynlås i fuld længde og praktiske lommer i sidesømmen, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Kombiner dette sæt med en hvilken som helst Nike Dri-FIT-tanktop eller -T-shirt, og skab et komplet look designet til bevægelse.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: JA3410-010

Størrelse og pasform

    • Drengemodellen har størrelse 6 på og er 121 cm høj
    • Pigemodellen har størrelse 6 på og er 119 cm høj
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Vævet Nike Dri-FIT-sæt med lynlås i fuld længde og bukser til mindre børn

    Nike

    479,90 kr.

    Fuldend looket