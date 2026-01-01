Vævet Nike Air Max-jakke til mænd

Nike Air Max
Vævet jakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den klassiske Air Max-stil møder klassisk komfort. Denne enkle og strømlinede jakke er fremstillet i let taft, der har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Diskrete lynlåslommer på brystet giver dig sikker opbevaring.
- Vist farve: Wolf Grey/Cool Grey/sort
- Stylenr.: IU5683-012
Nike Air Max
Den klassiske Air Max-stil møder klassisk komfort. Denne enkle og strømlinede jakke er fremstillet i let taft, der har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Diskrete lynlåslommer på brystet giver dig sikker opbevaring.
Produktoplysninger
- Elastiske manchetter og kant
- Elastiksnor i hætten
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Hoveddel: 94 % nylon/6 % elastan. For: 100 % polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Wolf Grey/Cool Grey/sort
- Stylenr.: IU5683-012
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max