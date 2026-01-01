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Vævet Nike Air Max-jakke til mænd - Wolf Grey/Cool Grey/sort

Nike Air Max

Vævet jakke til mænd

979,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Den klassiske Air Max-stil møder klassisk komfort. Denne enkle og strømlinede jakke er fremstillet i let taft, der har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Diskrete lynlåslommer på brystet giver dig sikker opbevaring.


  • Vist farve: Wolf Grey/Cool Grey/sort
  • Stylenr.: IU5683-012

Nike Air Max

979,90 kr.

Den klassiske Air Max-stil møder klassisk komfort. Denne enkle og strømlinede jakke er fremstillet i let taft, der har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Diskrete lynlåslommer på brystet giver dig sikker opbevaring.

Produktoplysninger

  • Elastiske manchetter og kant
  • Elastiksnor i hætten
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Hoveddel: 94 % nylon/6 % elastan. For: 100 % polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Wolf Grey/Cool Grey/sort
  • Stylenr.: IU5683-012

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

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    Vævet Nike Air Max-jakke til mænd

    Nike Air Max

    979,90 kr.

    Fuldend looket