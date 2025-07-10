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Vævet Nike Academy Dri-FIT fodboldtracksuit til kvinder - sort/hvid/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Vævet Dri-FIT-fodboldtracksuit til kvinder

599,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, de er alt andet end enkle. Denne tracksuit er let og glat og giver ventilation i vigtige områder, så du kan holde dig kølig.


  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: HQ5113-010

Nike Academy

599,90 kr.

Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, de er alt andet end enkle. Denne tracksuit er let og glat og giver ventilation i vigtige områder, så du kan holde dig kølig.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det glatte, vævede materiale føles let og åndbart.
  • Lynlåslommer på bukser og jakke sikrer dine vigtige småting.

Produktoplysninger

  • Der er broderede Swoosh-logoer på jakke og bukser
  • Elastisk linning med snoretræk i bukserne
  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: HQ5113-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 170 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (4)

4.3 stjerner

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Vævet Nike Academy Dri-FIT fodboldtracksuit til kvinder

Nike Academy

599,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 5

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