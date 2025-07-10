Vævet Nike Academy Dri-FIT fodboldtracksuit til kvinder

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, de er alt andet end enkle. Denne tracksuit er let og glat og giver ventilation i vigtige områder, så du kan holde dig kølig.
Nike Academy
Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, de er alt andet end enkle. Denne tracksuit er let og glat og giver ventilation i vigtige områder, så du kan holde dig kølig.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Få fat i de pieces, der skaber din stil.
Designet til at føje et sporty look til din karakteristiske efterårsstil.