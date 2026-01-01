Vævet England Energy Nike Dri-FIT Football-jakke til mænd

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Genanvendte materialer
England Energy
Vævet Nike Dri-FIT Football-jakke til mænd
749,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Med 90'er-inspirerede detaljer og et holdspecifikt print giver denne England-jakke dig et tidløst design med teknologi, der kan klare den moderne kamp.
- Vist farve: Obsidian/Work Blue/Speed Red/hvid
- Stylenr.: IH1874-451
England Energy
749,90 kr.
Med 90'er-inspirerede detaljer og et holdspecifikt print giver denne England-jakke dig et tidløst design med teknologi, der kan klare den moderne kamp.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Den vandafvisende overflade holder dig tør i vådt vejr.
Produktoplysninger
- 85% polyester/15% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/Work Blue/Speed Red/hvid
- Stylenr.: IH1874-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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England Energy
749,90 kr.