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Vævet England Energy Nike Dri-FIT Football-bukser til mænd - Obsidian/Work Blue/Speed Red/hvid

Genanvendte materialer

England Energy

Vævede Nike Dri-FIT-fodboldbukser til mænd

679,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Med 90'er-inspirerede detaljer og et holdspecifikt print giver disse England-bukser dig et tidløst design med teknologi, der kan klare det moderne spil.


  • Vist farve: Obsidian/Work Blue/Speed Red/hvid
  • Stylenr.: IH1880-451

England Energy

679,90 kr.

Med 90'er-inspirerede detaljer og et holdspecifikt print giver disse England-bukser dig et tidløst design med teknologi, der kan klare det moderne spil.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den vandafvisende overflade holder dig tør i vådt vejr.

Produktoplysninger

  • 85% polyester/15% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/Work Blue/Speed Red/hvid
  • Stylenr.: IH1880-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Vævet England Energy Nike Dri-FIT Football-bukser til mænd

    England Energy

    679,90 kr.

    Fuldend looket

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