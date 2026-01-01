Vævet Chelsea FC Windrunner Nike Football UV-jakke til kvinder

Genanvendte materialer
Chelsea FC Windrunner
Vævet Nike Football UV-jakke til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne rummelige Chelsea FC-jakke, der går tilbage til vores rødder, har designlinjer, der henter inspiration fra den originale Windrunner. En vandafvisende overflade og UV-teknologi er indbygget i det vævede materiale, så du er klar til både sol og regn.
- Vist farve: Bright Blue/hvid/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stylenr.: II3434-452
Chelsea FC Windrunner
Denne rummelige Chelsea FC-jakke, der går tilbage til vores rødder, har designlinjer, der henter inspiration fra den originale Windrunner. En vandafvisende overflade og UV-teknologi er indbygget i det vævede materiale, så du er klar til både sol og regn.
Fordele
- Lommerne giver hurtig opbevaring af nøgler, telefon og kolde hænder.
- Det svedtransporterende jerseyfor i overkroppen og armene føles blødt og behageligt.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % nylon. Foring: 75% polyester/13% bomuld/12% rayon. Panelfor: 100% polyester.
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Bright Blue/hvid/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stylenr.: II3434-452
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 180 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Chelsea FC Windrunner