Vævet Chelsea FC Windrunner Nike Football UV-jakke til kvinder

Denne rummelige Chelsea FC-jakke, der går tilbage til vores rødder, har designlinjer, der henter inspiration fra den originale Windrunner. En vandafvisende overflade og UV-teknologi er indbygget i det vævede materiale, så du er klar til både sol og regn.

Vist farve: Bright Blue/hvid/Midwest Gold/Midwest Gold

Stylenr.: II3434-452