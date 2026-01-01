Vævede Nike Energy-shorts til kvinder

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Genanvendte materialer
Nike Energy
Vævede shorts til kvinder
949,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse lette shorts har to lag materiale – et tætsiddende inderlag og et løstsiddende ydre lag – for at give komfort og tildækning. Vi har tilføjet masser af lommer, så du kan holde fokus på dit tempo og intet andet.
- Vist farve: Phantom
- Stylenr.: IO1988-030
Nike Energy
949,90 kr.
Disse lette shorts har to lag materiale – et tætsiddende inderlag og et løstsiddende ydre lag – for at give komfort og tildækning. Vi har tilføjet masser af lommer, så du kan holde fokus på dit tempo og intet andet.
Produktoplysninger
- Lynlåslommer
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel/for: 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Phantom
- Stylenr.: IO1988-030
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 172 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Energy
949,90 kr.