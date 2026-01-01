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Vævede Nike Energy-shorts til kvinder - Phantom

Genanvendte materialer

Nike Energy

Vævede shorts til kvinder

949,90 kr.
Phantom
sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse lette shorts har to lag materiale – et tætsiddende inderlag og et løstsiddende ydre lag – for at give komfort og tildækning. Vi har tilføjet masser af lommer, så du kan holde fokus på dit tempo og intet andet.


  • Vist farve: Phantom
  • Stylenr.: IO1988-030

Nike Energy

949,90 kr.

Disse lette shorts har to lag materiale – et tætsiddende inderlag og et løstsiddende ydre lag – for at give komfort og tildækning. Vi har tilføjet masser af lommer, så du kan holde fokus på dit tempo og intet andet.

Produktoplysninger

  • Lynlåslommer
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel/for: 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Phantom
  • Stylenr.: IO1988-030

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 172 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Vævede Nike Energy-shorts til kvinder

    Nike Energy

    949,90 kr.

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