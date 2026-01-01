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Vævede Nike Energy Repel-fodboldbukser til større børn - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Genanvendte materialer

Nike Energy

Vævede Repel-fodboldbukser til større børn

479,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Disse vandafvisende bukser har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.


  • Vist farve: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Stylenr.: IO5794-410

Nike Energy

479,90 kr.

Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Disse vandafvisende bukser har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.

Produktinformation

  • Broderet Swoosh-logo
  • 85 % polyester/15 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Stylenr.: IO5794-410

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 135 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Vævede Nike Energy Repel-fodboldbukser til større børn

    Nike Energy

    479,90 kr.

    Fuldend looket

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