Vævede Nike Challenger-shorts til større børn (drenge)

Genanvendte materialer
Nike Challenger
Vævede shorts til større børn (drenge)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Du er altid klar til en udfordring, og derfor vælger du det rigtige udstyr. Dri-FIT-teknologien og sidepanelerne i mesh transporterer sved væk og holder dig afkølet, når det bliver varmt at lege. Derudover holder en åben baglomme din telefon på plads, men altid lige ved hånden.
- Vist farve: Smoke Grey/sort
- Stylenr.: IV6162-084
Nike Challenger
Du er altid klar til en udfordring, og derfor vælger du det rigtige udstyr. Dri-FIT-teknologien og sidepanelerne i mesh transporterer sved væk og holder dig afkølet, når det bliver varmt at lege. Derudover holder en åben baglomme din telefon på plads, men altid lige ved hånden.
Fordele
- Letvægtsstoffet transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Den elastisk linning kan strammes på farten med det hurtige snoretræk.
- Den åbne baglomme holder din telefon ved dig uden at optage dyrebar plads, mens du spiller.
- Sidepanelerne i mesh gør den luftig, når kampen bliver intens.
Produktoplysninger
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Smoke Grey/sort
- Stylenr.: IV6162-084
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 142 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Challenger.
Nike Challenger