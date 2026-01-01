Vævede Nike Challenger-shorts til større børn (drenge)

Du er altid klar til en udfordring, og derfor vælger du det rigtige udstyr. Dri-FIT-teknologien og sidepanelerne i mesh transporterer sved væk og holder dig afkølet, når det bliver varmt at lege. Derudover holder en åben baglomme din telefon på plads, men altid lige ved hånden.

Vist farve: Smoke Grey/sort

Stylenr.: IV6162-084