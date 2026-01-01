 
billede 1 af 5
Vævede Nike Challenger-shorts til større børn (drenge) - Smoke Grey/sort

Genanvendte materialer

Nike Challenger

Vævede shorts til større børn (drenge)

219,90 kr.
Smoke Grey/sort
Psychic Blue/Anthracite

Klarna tilgængelig ved kassen.

Du er altid klar til en udfordring, og derfor vælger du det rigtige udstyr. Dri-FIT-teknologien og sidepanelerne i mesh transporterer sved væk og holder dig afkølet, når det bliver varmt at lege. Derudover holder en åben baglomme din telefon på plads, men altid lige ved hånden.


  • Vist farve: Smoke Grey/sort
  • Stylenr.: IV6162-084

Nike Challenger

219,90 kr.

Du er altid klar til en udfordring, og derfor vælger du det rigtige udstyr. Dri-FIT-teknologien og sidepanelerne i mesh transporterer sved væk og holder dig afkølet, når det bliver varmt at lege. Derudover holder en åben baglomme din telefon på plads, men altid lige ved hånden.

Fordele

  • Letvægtsstoffet transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den elastisk linning kan strammes på farten med det hurtige snoretræk.
  • Den åbne baglomme holder din telefon ved dig uden at optage dyrebar plads, mens du spiller.
  • Sidepanelerne i mesh gør den luftig, når kampen bliver intens.

Produktoplysninger

  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Smoke Grey/sort
  • Stylenr.: IV6162-084

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 142 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Challenger.

    Vævede Nike Challenger-shorts til større børn (drenge)

    Nike Challenger

    219,90 kr.

    Fuldend looket