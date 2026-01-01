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Vævede Nike Air-træningsbukser til større børn - sort/hvid/hvid

Nike Air

Vævede træningsbukser til større børn

28% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse Nike Air-træningsbukser, der har en rummelig pasform og åben kant, giver et moderne spin til en gammel favorit. Let, vandafvisende nylon tilføjer slidstyrke, mens meshforing giver åndbarhed. En hoftelomme med lynlås giver sikker opbevaring af småting.


  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: IH5978-010

Nike Air

28% rabat

Disse Nike Air-træningsbukser, der har en rummelig pasform og åben kant, giver et moderne spin til en gammel favorit. Let, vandafvisende nylon tilføjer slidstyrke, mens meshforing giver åndbarhed. En hoftelomme med lynlås giver sikker opbevaring af småting.

Fordele

  • Den elastiske linning med snoretræk hjælper dig med at finde den perfekte pasform.
  • Sidelommerne med lynlås kombineres med hoftelommen med lynlås og giver dig opbevaringsmuligheder.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100% nylon. For: 100% polyester.
  • Sidelommer
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: IH5978-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Vævede Nike Air-træningsbukser til større børn

    Nike Air

    28% rabat

    Fuldend looket

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