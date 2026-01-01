Vævede Nike Air-træningsbukser til større børn

Nike Air
Vævede træningsbukser til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse Nike Air-træningsbukser, der har en rummelig pasform og åben kant, giver et moderne spin til en gammel favorit. Let, vandafvisende nylon tilføjer slidstyrke, mens meshforing giver åndbarhed. En hoftelomme med lynlås giver sikker opbevaring af småting.
- Vist farve: sort/hvid/hvid
- Stylenr.: IH5978-010
Nike Air
Disse Nike Air-træningsbukser, der har en rummelig pasform og åben kant, giver et moderne spin til en gammel favorit. Let, vandafvisende nylon tilføjer slidstyrke, mens meshforing giver åndbarhed. En hoftelomme med lynlås giver sikker opbevaring af småting.
Fordele
- Den elastiske linning med snoretræk hjælper dig med at finde den perfekte pasform.
- Sidelommerne med lynlås kombineres med hoftelommen med lynlås og giver dig opbevaringsmuligheder.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100% nylon. For: 100% polyester.
- Sidelommer
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid/hvid
- Stylenr.: IH5978-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 150 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air