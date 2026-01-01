Vævede Nike Air-træningsbukser til større børn

Disse Nike Air-træningsbukser, der har en rummelig pasform og åben kant, giver et moderne spin til en gammel favorit. Let, vandafvisende nylon tilføjer slidstyrke, mens meshforing giver åndbarhed. En hoftelomme med lynlås giver sikker opbevaring af småting.

Vist farve: sort/hvid/hvid

Stylenr.: IH5978-010