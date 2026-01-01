Vævede Chelsea FC Strike+ SE Nike Football Repel-bukser til mænd

Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike + SE
Vævede Nike Repel-fodboldbukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte fibre
Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Disse bukser er markeret med det klassiske klublogo og elskede orange detaljer og har en vandafvisende nylonskal og meshforing, der hjælper med at holde dig tør og afkølet.
- Vist farve: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stylenr.: IB3858-426
Chelsea FC Strike + SE
Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Disse bukser er markeret med det klassiske klublogo og elskede orange detaljer og har en vandafvisende nylonskal og meshforing, der hjælper med at holde dig tør og afkølet.
Produktoplysninger
- Lynlåslommer
- Elastisk linning
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stylenr.: IB3858-426
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Chelsea FC Strike + SE