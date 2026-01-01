Vævede Chelsea FC Strike+ SE Nike Football Repel-bukser til mænd

Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Disse bukser er markeret med det klassiske klublogo og elskede orange detaljer og har en vandafvisende nylonskal og meshforing, der hjælper med at holde dig tør og afkølet.

Vist farve: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Stylenr.: IB3858-426